Alba Fehérvár KC – DKKA 23–25 (14–16)

DKKA: Bartulovic, Hlogyik, Wéninger (kapusok), Borgyos 6, Farkas 6, Fodor 1, Kazai 2, Kiss, Krupják-Molnár 1, Kukucska 1, Matucza 1, Nick, Szalai 3, Takács 4, Weisheitel.

A vendégegyüttesből világbajnoki szereplése miatt hiányzott a szlovén Mrmolja, sérülése miatt továbbra is Horváth Gréta és Jana Sustková, s most nem volt a keretben Polics Tímea sem. Bulath Anita pedig ezúttal is csak a padról segítette csapatát.

A folytatásban kedden 16 órától újabb meccs következik, ma a junior válogatottat fogadja a Kohász zárt kapus mérkőzésen. Ez egyben kötelesség is, ugyanis bizonyos helyezéstől lefelé az NB I.-es kluboknak meg kell mérkőzniük a fiatalokkal. Ezúttal az ellenfélnél fog szerepelni a DKKA korosztályos válogatottja, Farkas Johanna. A héten, s egyben az évben utoljára pénteken vár még egy találkozó a lányokra, akkor a Mosonmagyaróvár érkezik, szintén zárt kapus meccsre.

Vezető képünk archív.