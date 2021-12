A Graboplast Győri Vízisport Egyesület a szerdai sajtótájékoztatóján több bejelentést is tett. Egyebek között azt, hogy az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a 2024-es párizsi játékokig továbbra is a klub kajakosa marad. A világ- és Európa-bajnok versenyző mellett a vb-aranyérmes kenus, Takács Kincső, valamint a kajakos Erdőssy Csaba is meghosszabbította szerződését. Szintén ekkor jelentették be, hogy a ­DKSE válogatott kenusa, Kiss Balázs is Győrben folytatja pályafutását, aki ekkor írta alá szerződését.