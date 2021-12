A felnőttcsapat keretében az ifjak közé tartozó Somogyvári Lili pozitívumként fogja fel, hogy amit eddig gyakoroltak, azokat sikeresen tudták alkalmazni szerdán a bajnokin is. – Természetesen akadtak még hibák a játékunkban, de ezeken a hátralévő időben próbáltunk javítani. Az is örömteli, az előző találkozókhoz képest a védelem sikeresen összeállt, a blokkok végre a helyükre kerültek, az egymással történő kommunikáció is, amit a négy kapott gól mutat. Ezekkel a pozitív dolgokkal a hátunk mögött vidáman vághatunk neki a rangadónak, ahol természetesen győzni szeretnénk – fogalmazott.