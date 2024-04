A koncert indításaként „Csicsergők” elnevezéssel a 4/a. osztály énekelt pünkösdi dalokat. A produkciót a jótékonysági koncert ötletgazdája és motorja, Németh Irma tanította be. A szokásoknak megfelelően két végzős tanuló (ezúttal Kismoni Réka és Tóth Bendegúz) vállalta magára a konferálást a műsorszámok között. Elmondták, hogy „A jótékonysági pedagóguskoncert első előadása 1996-ban volt. A mai már a 27. A koncert, olyan céllal jött létre, hogy gyermekcsoportokat, gyermek egyesületeket támogasson a befolyt összeggel: 1996-tól 1999-ig a Csengetés alapítvány, 2000-ben a Buborékok egyesület, 2001-től pedig a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztálya a kedvezményezett. A koncert fővédnökei: Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere és dr. Kővágó Levente, a Szent Pantaleon Kórház megbízott főigazgatója. A koncert nem jöhetett volna létre Dunaújváros Önkormányzata, és a Kálvin János Református Gimnázium támogatása nélkül.” Pintér Tamás polgármester egy rövid beszédben szólt a hallgatósághoz.

Fotó: Laczkó Izabella

A hangverseny folytatásában Kolesznyicsenko Inna, a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola tanára, egyik tanítványával Mess Krisztián Ferencel játszott egy zongora négykezest, mégpedig Geoffrey Keating: Tangó és Joszif Tamarin: Régi gobelin című darabjait. Őket a Dunaújvárosi Óvoda kórusa követte. Az óvónőkből verbuválódott kar Victor C. Johnson: Always Sing Your Song és Donald Moore: Sing Hallelu! című dalait adta elő. Mindkét műben szólót énekelt Klép Tamás, míg a kórust Szigethy Adrienn vezényelte, zongorán pedig Kolesznyicsenko Inna közreműködött. Sütő Balázs, a Sándor Frigyes Zeneiskola fuvolatanára egyik tanítványával, Gál Benedekkel adta elő Telemann 3 tételes F-dúr szonátáját. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 7. és 8. osztályos fiúkból álló csoportja egy kalotaszegi népdalcsokorral készült, Szigethy Adrienn iránymutatásával. Kővágó Martin a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 6. osztályos tanulója következik egy verset hozott az eseményre, mégpedig Kálnay Adél: Kérdés című költeményét.

Fotó: Laczkó Izabella

A Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola tanára Balogh Zoltán András, és egyik növendéke Csarnai Bálint duóban adta elő Jorge Ben: Mas che nada című darabját trombitán. Juhos Melinda (harmonika), Kaszás Éva (cselló) és Tótin Katalin (zongora) szintén a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola tanárai Piazzolla: Milonga sin Palabras című művét játszották el nagy sikerrel. Ismét a zeneiskola tanárai álltak a közönség elé, ezúttal egyik növendékükkel. George Gershwin: Oh, lady, be good című darabját Balogh Zoltán András (szaxofon), Szántó Anna (szaxofon), Tótin Katalin (zongora), Tótin István (szaxofon) adta elő. A koncert utolsó fellépője a Dunaújvárosi Vegyeskar volt Kurucz Gergely vezényletével. Előadásukban: Farkas Ferenc-Petőfi Sándor: Alkony és Bárdos Lajos: Szól a doromb című kórusművei csendültek fel a tőlük megszokott profizmussal.