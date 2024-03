A Muzsikás együttes tagjai számos díj és kitüntetés birtokosai. Mindegyik közül is kiemelkedő a Magyar Művészetért Díj, a Liszt Ferenc-díj, a Magyar Örökség Díj, a Kossuth-díj és a Prima Primissima díj. Az együttest 2008-ban európai zenekarként elsőként a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a WOMEX-díjjal is elismerték. A Muzsikásról film (rendező: Tóth Péter Pál) és 40. évfordulójukra könyv is készült (szerző: Jávorszky Béla). Az évtizedek során legtöbb albumukon Sebestyén Márta énekel, az utóbbi években pedig Petrás Mária és Kacsó Hanga Borbála gyönyörű hangját hallhatjuk a zenekarral. Ahogyan a dunaújvárosi koncerten is, hiszen erre az aélkaolmra is Kacsó Hanga Borbálát, a Junior Príma díjas énekest, a 2018-as Felszállott a páva tehetségkutató vetélkedő kategória-győztesét, korosztályának legígéretesebb népdalénekesét hozták magukkal.

A műsorfüzetben a következőképpen ajánlották az eseményt:"Az 50 éve alakult Muzsikás együttes fogalom, legenda, márkanév. Lassan olyan, mint Puskás Öcsi, vagy a piros paprika. Bárhol a világban a magyar kultúra követeinek számítanak. A világhírű zenekar a parasztzenészek elhivatottságával, mély tudásával, lelkével és alázatával muzsikál egy vidéki iskola tornatermében éppúgy, mint a Carnegie Hallban. Az ötvenedik évforduló számos sikeres jubileumi koncertje után most a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban lép föl a zenekar egy mély és feledhetetlen koncerttel. A 2023-as jubileumi év az öröm mellett bánatot is hozott, hiszen elvesztették társukat, Éri Pétert, aki 48 évig volt a Muzsikás tagja. A zenekar – ahogy a népzenészek színe-java – hiszi, hogy az égi zenekar, és benne Péter, együtt húzza a földiekkel – ahogyan az adatközlő mestereik is sokan már a túloldalon muzsikának. ...Bármilyen híresek is lettek az elmúlt évtizedekben, akkor sem felejtik el a zene örömét és továbbadását a következő generációknak. Iskolai programjukkal sok ezer kis- és nagyobb iskoláshoz vitték el rendhagyó énekóráikon a népzenét, hiszen mélyen hisznek abban, hogy ezek az élmények lélekgyógyítóak, sorsfordítóak, meghatározóak lehetnek."