A pénteki éjszaka lesz a durvább vállalás, ugyanis a fellépők sorát 21 órakor a Blizzard kezdi, egy órával később az Eagle Has Landed, egy újabb óra múltával a dunaújvárosi Morhord folytatja, majd éjféltől a Nest of Plagues csap a húrok közé. A pécsi Blizzard zenekar már több évtizede stabil résztvevője a black metal szcénának, bár a zenekarvezetőn kívül már egy tag sem maradt azok közül, akik ’95-ben létrehozták a zenekart. Kitartanak a műfaj mellett és azt játsszák, ami nekik tetszik, ha oldschool, ha innovatív. Az Eagle Has Landed 2018-ban kovácsolódott össze, a Budapest underground zenei életének minden részéből érkező tagokkal, a deathcore ötösfogat nemrégiben a Dürerben tolta a közönség arcába, most a Kaptár közönségének fejét tépik majd le. A dunaújvárosi dallamos metál formáció, a Morhord egészen friss anyaggal érkezik, ugyanis február 1-jén jelent meg a banda új, "Bloodshed" című albuma 8 új számmal, amik valójában már évekkel korábban megszülettek. A négytagú Nest of Plagues olyan igazi éjfél utáni hangulatot hoz majd a metál est végére Zenta és Szeged után Dunaújvárosban. Jó hír, hogy a szólógitáros Evi ezt a koncertet már ismét a "Limcsi" névre keresztelt sárga gitárjával nyomja, amit elloptak tőle, de a csodával határos módon mégis meglett.

Morhord

Az is biztos, hogy szombaton is érdemes egy buli erejéig lacsattogni a Kaptár lépcsőin, mert a három zenekar, az Unsent Message, az Evens és a Djentries közül biztosan akad egy, amelyik betalál a közönség ízlésébe.