A megjelenteket Tóth Éva, a könyvtár igazgatója köszöntötte. Elmondta, mindig nagy öröm, amikor tárlat nyílhat az alapvetően nem kiállítóhelyként funkcionáló térben.

A könyvtárban ilyen nagyszabású festészeti kiállítás csak ritkán fordul elő, ezért is volt nagy öröm számunkra az, amikor az egyesület megkeresett minket

– tette hozzá. Kiemelte, a kultúra szempontjából fontos szféra a könyvtár, és lényeges, hogy ott ne csak könyvekkel lehessen találkozni, de különféle művészeti ágakkal is. A kiállítás újfajta lendületet ad az intézménynek, és egy remek nyitányaként szolgál a könyvtár 50. jubileumi évének.

Fotó: Laczkó Izabella

Ezt követően Pats Dániel képzőművész, a SKICC Egyesület tagja osztotta meg gondolatait a megnyitó résztvevőivel. Mint mondta, a tavalyi évben a 16. alkotótáborukat tudták megvalósítani, ahol sok visszatérő tag ragadott ecsetet. Az előző év során nem csak a boldog pillanatok, az elmúlás árnyéka is az alkotókra vetült: két olyan embert vesztett el a közösség, akiktől mind művészileg, mind emberileg rengeteg tudást, tapasztalatot és élményt kaptak. A tagok ugyanakkor hálásak, hogy 2023-ban is folytatni tudták azt a gondolatiságot, mint eddig, és ugyanolyan szabadon alkothattak, mint ahogy azt korábban is tehették.

Fotó: Laczkó Izabella

A tábor 2023-ban a „Kulturális híd” kifejezést választotta mottójául és kiállításának címéül.

Ez a mottó először 2014-ben merült fel, hiszen ekkor hat országból érkeztek alkotók az akkoriban még Dunaújvárosi Főiskolaként ismert felsőoktatási intézmény Csónakházába, ahol 14-15 ember alkotott két héten keresztül

– számolt be róla Pats Dániel. Az alkotói szabadság és a művészet szeretete hozta tehát létre azt a hidat, ami azóta is embereket, közösségeket, kultúrákat köt össze. A képzőművész végül hangsúlyozta, azért is nagy öröm, hogy a kiállítás a könyvtárban valósulhatott meg, mivel azzal az intézménybe járóknak olyan kulturális élményt tudnak nyújtani, ami a mai világban fontos megtapasztalni.