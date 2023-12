A KineDok sorozat évzáró vetítésén az Atonális ragyogás (Atonal glow) című filmben egy tízéves, különleges tehetség életébe pillanthatott be a néző bő egy óra erejéig. Az alkotás leginkább arra fókuszál, hogy hogyan viszonyul a környezete egy ilyen fiatal tehetséges ifjúhoz. A vásznon azokat a pillanatokat örökítették meg, amikor például kistestvérével igazi gyermekként játszik az egyik pillanatban, a másikban már nyűgösen, akarata ellenére gyakorol a zongorán. Abba a képtelen helyzetbe is bepillantást enged, amikor édesapja rideg, érzelemmentes látogatást tesz nála. Merthogy Cotne Zedginidzét testvérével együtt nagymamája neveli, aki maga is zongorázott egykor, így tanára és menedzsere is egy személyben. Vagyis abban a korban, amikor a felhőtlen játék kéne, hogy betöltse az életét, ő gyakorol, komponál és küzd a bíróságon is azért, hogy nagymamájával maradhasson. Mindemellett folyamatosan fellép, egyre nevesebb hallgatóság előtt. Már külföldi karrierje is elkezdődik, de ezek az alkalmak is csak nyomják a vállát, hiszen neki már mindig jól kell teljesítenie, pedig ő soha nem elégedett magával. Az Atonális ragyogás című filmmel kapcsolatban 2020-ban (a forgatás ideje alatt) Alexander Koridze, rendező így nyilatkozott Cotne Zedginidzéről: „Ő egy 10 éves csodagyerek zeneszerző. Egyedülálló kombinációja a gyermeki egyszerűségnek, valamint az összetett és érett érzelmeknek”.

Fotó: Laczkó Izabella

Az évzáró vetítés előtt Nyulasi Zsolt újságíró ismertette a következő év terveit is. Az alapképletet szeretnék tartani, vagyis minden hónap harmadik keddjén délután ötkor kezdődnének a vetítések, persze csak, ha nem ütközik a befogadó, Kortárs Művészeti Intézet saját programjával. A filmek tematikájának lüktetése szerint egy magyar filmet egy külföldi követ, majd ez ismétlődik. A tervek szerint januárban a Fortuna vendégei című magyar dokut vetítik, amely annak a győri házaspárnak a sorsát mutatja be, akik több száz milliót nyertek a lottón, és ez kiszakította őket a szegénységből. Februárban az Otthonom című román film áll a tervekben egy kilencgyermekes családról, akik a Duna-deltában élnek, egészen addig, amíg a hatóságok ki nem űzik őket a „paradicsomból”. Márciusban a Védelem alatt című magyar filmet tervezik, a korábban prostitúcióra kényszerített, vagy emberkereskedelem áldozatául esett nők sorsával foglalkozik. Áprilisban a Tagai Sasok című román doku áll a tervekben, ami egy apró erdélyi falu focicsapatának megpróbáltatásait taglalja. Májusba egy erős téma következik az A döntés című filmben, amelyben egy római katolikus pap kerül döntéshelyzetbe, aki nőtlenségi fogadalma ellenére titokban családot alapított. Nagy valószínűséggel júniusban, a Múzeumok Éjszakáján vetítenék a KIM című filmet, amely erősen dunaújvárosi kötődésű, hiszen főszereplője a tragikusan fiatalon elhunyt képzőművész, Kim Corbisier életéről szól. Aznap várhatóan még egy filmet vetítenek, mégpedig a Végül minden jó lesz című cseh filmet, ami a méhek birodalmáról szól.