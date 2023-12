A teátrum az Őze Áron rendezésével készült Milyenek a magyarok? című szellemes és szatirikus zenés előadással tiszteleg a jubileum alkalmából pénteken este.

A kerek évforduló egy kis nosztalgiázásra ösztönzött minket, így hamar beleástuk magunkat az archívumba, hogy megtudjuk, miként is kezdődött a helyi színháztörténet.

A Sztálin Vasmű Építője című lap az 1954. január 5-i számában írt arról, hogy még 1953. december 31-én avatták fel a Bartók Béla nevét viselő kerületi kultúrotthont. "Sztálivárosban az év utolsó napján újból magasba szökkent a győzelmi lobogó"- így kezdődött a tudósítás, amely magyarázta is utána, hogy a kultúrház homlokzatára kitűzött zászló "a város dolgozóinak újabb diadalát" hirdeti. Teltház volt az avatóünnepségen, amelyen Borovszky Ambrus, a vasmű igazgatója adta át hivatalosan is az új intézményt, a város nevében pedig Tapolczai Jenő tanácselnök vette át. Még Jánosi Ferenc miniszterhelyettes is eljött az eseményre, aki úgy fogalmazott, "dolgozóink kultúrszomja hallatlanul megnőtt". Némi bírálattal élt a népművelési minisztérium felé, mondván, mielőbb pótolni kell a mulasztást és biztosítani azt, hogy "Sztálinváros szerepéhez méltóan megkapja a kultúrából az őt joggal megillető részt". Az ünnepségen budapesti művészek és helyi kultúrmunkások szolgáltak műsorral, majd a fiatalok tartottak hajnalba nyúló táncmulatságot (elvégre szilveszter éjjel volt).

A következő lapszámban (január 8-án) már képeket is közöltek az 500 férőhelyes kultúrházról.