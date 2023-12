Deák László orgona-, és zongoraművész, a Pesti Ferencesek kántora orgonatanulmányait Baróti Istvánnál kezdte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona tanszakán Gergely Ferenc növendékeként diplomázott 1991-ben. A következő évben zongora szakon is megszerezte művészi diplomáját. Tanára Jandó Jenő volt. Tudását Párizsban tökéletesítette tovább a National de Paris Conservatoire Perfectionnement osztályában Marie-Louise Langlais-nál. Emellett Naji Hakimnál – a Saint Trinité orgonistáján improvizációt tanult. Kiváló professzorok számos mesterkurzusán vett részt. Több nemzetközi zenei verseny díjnyertese. 1993-ban a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Orgonaverseny II. díját, egy évvel később – 1994-ben – Franciaországban a Chartres-i nemzetközi orgonaverseny II. díját kapta az interpretációs kategóriában. 1998-ban a Pretoriában (Dél-Afrika) megrendezett 1. Nemzetközi Orgonaverseny III. helyezettje valamint különdíjasa lett. 1999-ben a biarritzi (Franciaország) André Marchal orgonaverseny I. díjasa. Ugyancsak 1999-ben Párizs Város Nemzetközi Orgonaversenyének győztese, valamint különdíjasa.

Magyarországon kívül számos európai országban vendégszerepelt illetve rangos fesztiválokon lépett föl; többek között a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Chartres-i, a Bourges-i, Auxerre-i Roquevaire-i, Bordeaux-i és a Ravennai orgonafesztiválon. A budapesti Művészetek Palotájában több szólóestje volt. A Nemzeti Filharmonikus Zenekarral is számos koncerten játszott együtt. XX. századi francia orgonaművek magyarországi bemutatója fűződik nevéhez. Rádió és TV felvételek készültek közreműködésével. CD lemezfelvételein francia romantikus és XX. századi zene valamint Liszt Ferenc művei szólalnak meg. Ez utóbbi nem véletlen, ugyanis kutatási területe Liszt Ferenc orgonaművei voltak.

A baracsi koncerten Johann Sebastian Bach több szerzeménye is elhangzik majd, így a Nun komm der Heiden Heiland, a Wer nur den lieben Gott, a Wachet auf, a Vom Himmel hoch, a Pastorale és az In dulci jubilo. Ezek mellett Kovács Szilárd: Ébredj ember..., Gergely Ferenc: Csendes éj, Koloss István: Gloria in Excelsis Deo – karácsonyi csokor, J. Langlais: La Nativité és L. Vierne: Carillon de Westminster szerepel a repertoáron.