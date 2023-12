Nem aprózták el a bemutatkozást, hiszen közel 120 gyermek, 11 csapat mutatta be az elmúlt félév munkáját, amin tanáraikkal közösen dolgoztak. Idén a street műfajok mellett több új táncstílus is megjelent a műsorban, mint például a Company, a Modern, az Open, a High Heells, a K-Pop és az MTV műfaja. De nem csak műfajokban jelentek meg újak a színpadon, sokaknak ez volt az első nyilvános fellépése, ugyanis októberben Rácalmáson két új csapattal is bővült a MDC család. A házigazda szerepét Kocsis Alexandra vállalta magára, aki nagyon látványosan a színpadi süllyesztő segítségével érkezett a színpadra.

Fotó: Ihász Martin

Nyilvánvalóan lehetetlen egy kétszer egy órás táncprodukcióról részletekbe menően tudósítani, nem is vállalkoznánk erre, viszont néhány benyomást rögzítenénk, a sokszoros vastapsos fellépésről. Annak ellenére, hogy a nagyszínpadi közeget még kevéssé megszokott csoportok néha nem teljesen találták meg a helyüket a térben, az egész este szinte minden résztvevőjéről elmondható, hogy elképesztő energiával és odaadással szerepelt a színpadon. Keresve sem lehetett találni olyat, aki „megúszósra” vette volna a figurát, és ami talán a legfontosabb, láthatóan mindannyian rendkívüli módon élvezte, amit csinál. És ez nagy szó. Minden egyes megnyilvánuláson látszik a belé fektetett elképesztő mennyiségű munka és energia, az igényesség, igyekeztek minden részletre odafigyelni mindenben, így például a fellépőruhák is sokszínűek, változatosak voltak.

Fotó: Ihász Martin

A tánciskola vezetője, Zsorda Erik látványos elhivatottsága láthatóan átragad nem csak a csoportok vezetőire, de a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire. Talán csak egyetlen dologban fejlődhet (a több helyszíni gyakorláson kívül) még a gálaműsor, ez pedig a mértéktartás. Egy lényegesen feszesebb szerkesztéssel – mondjuk akár a felére húzva a színpadi időt – sokkal ütősebb élményt is adhattak volna a szülőknek, rokonoknak és pártolóknak, bár akkor kicsit kevesebb ideig csodálhatták volna csemetéiket a színpadon. Mindezekkel együtt is büszkék lehetnek a produkcióra mind a résztvevők, mind a létrehozók. Nagyon jó az irány, és különösen becsülendő, hogy ennyi gyerek életének adnak minőségi értelmet, célt a hétköznapjaiknak. Amiről pedig manapság nem illendő beszélni, ám rendkívül fontos, a produkciókban nem tesznek különbséget az alkati adottságok miatt, a kissé teltebb táncosokat nem dugják el az utolsó sorba, ők is állhatnak a fényben az első sorban, róluk is sugározhat a nézőre a tánc felhőtlen élvezete. Csak gratulálni tudunk.

Fotó: Ihász Martin

Zsorda Erik, az együttes vezetője a gálaműsor végén nemes gesztussal megköszönte koreográfustársai, Rózsavölgyi Alexandra, Peterdi Botond, Benkovics Bogi és Németh Szonja munkáját, valamint Tálos Mirjam segítségét, aki ugyan ezúttal nem állt a színpadon, de a háttérmunkában sokat köszönhetnek neki. Benkovics Mariann és Németh Zsolt egész éves támogatásuk okán az Év táncos anyukája és az Év táncos apukája elismerést vehette át a színpadon. Az ígéretek szerint jövőre újra találkozunk velük.