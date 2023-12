Kassák Lajos az egyik legnehezebben definiálható magyar művész. Fiatalon egy gyárban dolgozott és munkásmozgalmi lapokat szerkesztett, de a Tanácsköztársaság után az 1949-ben megalakult Népköztársaságban is mélyen csalódott. Itthon elsősorban dadaista verseiről és realista regényeiről ismert, miközben absztrakt festményei tették világhírűvé. A magyar-szlovák koprodukcióban készült dokumentumfilm, A magunk módjára üvölteni Kassák kalandos életútja és változatos életműve mellett annak aktuális vetületeit vizsgálja.

A vetítés után Nyulasi Zsolt újságíró faggatta Juhász Rokko képzőművészt, a film egyik szereplőjét. Többek között arról, hogy Érsekújváron van-e Kassák kultusz. A válasz nagyon határozott volt: Van. Volt is, meg van is kultusza Kassáknak. Egyrészt van egy emlékszoba, emlékkiállítás a Kassák Galériában, van Kassák utca, van emléktáblája ott, ahol az iskolai tanulmányait végezte. Ennél több azért nincs, mert Érsekújvárt a II. világháborúban hetven százalékban lerombolták, lebombázták, így már nincs meg sem a szülőháza, sem az a gyógyszertár, ahol édesapja tevékenykedett. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiadott egy könyvet is A Kassák-kód címmel, ami többek között tartalmazza az életében elkészült könyveinek bibliográfiáját, az egyetlen fennmaradt, vele készült televíziós interjú DVD változatát és konferenciát szervezett születésének 120. évfordulóján. Kiderült, Rokko a középiskola után találkozott Kassák nevével, de az Irónia mozgalomban óriási kultusza volt, így őt is megérintette. Például az, hogy gyalog elment Párizsba. Rokko azóta is járja a világot, és kialakult egy Kassák szenvedélye. Sok érdekesség kiderült Kassákról, például, hogy maga készítette a könyveinek a borítóját. A nyomda kinyomta a belíveket, és ő maga készített vagy hatféle borítót, és így adták el a különböző kiadóknak. Juhász Rokko is könyvborítókat készít a kiadóknak, költőként, íróként is jelen van az irodalmi életben, és szépen lassan művészként bejárta már a világot meghívásokat teljesítve. Ezeket már fel is dolgozta, megjelent az Egy performer élete című kötete, amelynek második kötete még idén megjelenik. A párhuzam nem szándékos, egyszerűen így alakult, hogy hasonló életutat jártak be. Szó esett természetesen a filmről is, amiről azt állítja, a szlovákiai felmenőkkel rendelkező rendező, Dér Asia egy alapfilmet hozott össze Kassákról. A beszélgetésből olyanok is kiderültek, mint hogy Kassáknak nagy volt a közösségteremtő ereje, nagy hatással volt a fiatalokra, például Kassák Lajos Munka-körében működő csoport munkálkodása alapján született meg a szociofotó fogalma Magyarországon, és hogy jelentős mennyiségben hamisítják képzőművészeti alkotásait.