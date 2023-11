Az evangelikus.hu portálnak a kántorként szolgáló művész a következőképpen fogalmazott zenei elköteleződéséről: "Gyermekkoromtól fogva meghatározó számomra, hogy családom minden tagja foglalkozott zenével. Édesanyám ének-​zene–történelem szakos általános iskolai tanár, aki aktívan hegedült a gyöngyösi kamarazenekarban. A próbákra gyakran elkísértem, ennek hatására hatéves koromban hegedülni kezdtem. Az idősebb bátyám több zenekarban tubázott, a fiatalabb pedig orgona szakos konzervatóriumi hallgató volt kisgyermekkoromban. Jártunk istentiszteletre, így az orgona ezen a módon is a látóterembe került. Tízéves lehettem, amikor felmerült bennem, hogy zongorázni szeretnék. Édesanyám javasolta, hogy ne hagyjam félbe idő előtt a hegedülést, ezért a két hangszerrel párhuzamosan foglalkoztam. A zongora kedves hobbivá vált, sok időt töltöttem a blattolással a magam örömére, de nem akartam zenész lenni. Kecskemétre kerültem a református gimnáziumba, mellette zeneiskolában orgonát tanultam Révész Lászlónál. Az ő emberi és szakmai hatásának köszönhető, hogy végül az orgona felé fordultam. A második középiskolai évemtől kezdve már a konziba jártam, onnantól egyértelmű az utam. Még általános iskolás koromban részt vettem Miskolcon a református kántorképző tanfolyamán. Itt a kórus és az orgona is nagy hatással volt rám, de csupán a nyári tábor szintjén, nem életformaként. A középiskolás éveim végén beteg lett a gyöngyösi kántorunk, és helyettesítettem őt, de akkor még főleg kötelességtudatból. A Zeneakadémia első évében érlelődött meg bennem, hogy az orgona számomra önmagában kevés, ezért beadtam a jelentkezésemet az egyházzene szakra is."

Fotó: ODPictures Art Studio Budapest / Forrás: evangelikus.hu

Dr. Németh Zsuzsa nem először jár az evangélikus templomban, májusban már láthattuk az orgona környékén, akkor párja, Németh Sándor orgonaművész koncertjén lapozta a kottát rendkívüli alázattal. Ezúttal már mesteri tudásáról is képet kaphatunk, hiszen márciusban védte meg doktori disszertációját, amit egy Johann Sebastian Bach műből írt. Így nem kell csodálkozni azon, hogy a szombati koncert műsora a következő lesz: Johann Sebastian Bach: G-moll fantázia; Johann Sebastian Bach: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit & Allein Gott in der Höh' sei Ehr; Johann Sebastian Bach: Pièce d'Orgue; egy Johann Pachelbel korál, a Christus, der ist mein (Az élet nékem Krisztus); Felix Mendelssohn Bartholdy: C-moll prelúdium és fúga; Johannes Brahms – O Welt, ich muss dich lassen; Max Reger: Gloria és Benedictus; Félix Mendelssohn-Bartholdy: B-dúr szonáta I. tétele.