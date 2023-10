Egy rácalmási örökségvédelmi tanulmány szerint a rácok már a XIV. század végétől kezdődően, először csak kisebb számban, majd a XVII. század elején, a török megszállás elmúltával és a birtokviszonyok rendeződésével egyre többen telepedtek meg a korábban magyar faluban. Így hát amikor a területen lévő három kisebb helységet 1696-ban egyesítik, a Rác-Almás nevet kapta. A rácok elnevezés egy szerbiai város nevéből ered és még a a XIX. században is használatos volt a mai szerbeket illetően. Rácalmáson a szerb közösség ma is aktívan dolgozik a hagyományok és kultúra életben tartásáért. Ennek jegyében telt el október 28-án, szombat délután a Rácalmási Szerb Hagyományőrző Egyesület rendezvénye is.

A telt házas eseményen a szerb kultúra számos részletébe betekintést nyerhettek a résztvevők. A programot Mohainé Csupity Szófia, a szerb hagyományőrző egyesület egyik alapító tagja nyitotta meg, és konferálta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Elsőként a szerb zene egyik fő hangszere a harmonika került az előtérbe, a Sándor Frigyes Zeneiskola harmonika együttes fellépésével. A közel húsz harmonikás virtuóz módon közvetítette a hallgatóságnak a Balkánra oly jellemző török hatású zenét, amelyet egy ügyes ritmus szekció egészített ki. A pattogó, vagy éppen keserédes, érzelmes dallamokat a közönség vastapssal jutalmazta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hatásos indítást után a budakalászi Rozmaring szerb tánccsoport igazán látványos népviseleti, majd táncbemutatója követte. Kaiser Enikő a Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület vezetője avatta be a részletekbe a nézőket a viseletbemutató során. A csodálatos ruhakölteményekben felvonuló hagyományőrzők a szerb kultúra valamennyi tájegységéről hoztak öltözékeket.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A rácalmási közönség szórakoztatására érkezett szintén Budakalászról a Rozmarin FolkeStars zenekar is, tagjai zenei aláfestést nyújtottak az öltözék bemutatóhoz és a táncház alatt is ők húzták a talpalávalót.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A délután folyamán fellépett még a Rácalmási Napsugár Asszonykórus, valamint Németh Irma és Péter Kata is énekelt.

A műsorszámok után fergeteges táncházzal zárták a nagyszerű hangulatú programot, ahol a táncoslábúak a helyi hagyományőrző egyesület tagjainak jóvoltából szerb finomságokkal pótolhatták az energia szükségletet.