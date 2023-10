„Ahol a függöny kattintásra gördül” – e mottóval indította útjára még 2020 tavaszán online film-szín-játék sorozatát a Madách Színház. A Madách SzínpadON címmel futó sorozat célja, hogy az online közvetítések, vetítések segítségével az adott előadásokat időbeli és földrajzi kötöttségek nélkül a lehető legszélesebb közönség számára elérhetővé tegyék. A program „Írók-Sorsok-Szerelmek” című sorozatában a XX. század legismertebb magyar íróinak életét és szerelmi történeteit dolgozták fel kiváló színészek, színházi szakemberek közreműködésével. Az első vetítésen, csütörtökön délután a Szép Ernő – Ferenc Győző Emberszag című film-szín-játéka várta a városi könyvtár közönségét. Ferenc Győző filmadaptációját az idei évben számos rangos nemzetközi fesztiválon – Third Literature in Cinema – Buenos Aires, Oniros Film Awards – New York. A Szép Ernőt megformáló Gyabronka József minkét filmes eseményen megkapta a legjobb színészi alakításért járó elismerést.

Szép Ernő utolsó regénye, az Emberszag 1945-ben jelent meg és 1944 három hetének egyre inkább eldurvuló háborús pszichózisát mutatja be drámai erővel, naplószerű formában, sokszor lemondó iróniával. Az ekkor hatvanéves Szép részletesen szól üldöztetéséről, munkaszolgálatról, az átélt megaláztatásokról. A közel egyórás, Harangi Mária által rendezett filmadaptáció Gyabronka kiváló alakítása mellett egy-egy epizód, jelent erejére feltűnik Balla Eszter, Dunai Tamás, Fillár István, Kerekes Éva, László Zsolt, Lázár Kati és Tóth Ildikó is. E különleges filmes feldolgozás egy sorozat első darabjaként láthatták az érdeklődők. A következő vetítésen október 19-én Tercett – Móricz Zsigmond szerelmei film-szín-játék várja a majd a közönséget. A Szilágyi Gyula által rendezett filmen Forgách András színpadi játékában szerelmi játszmák sűrűn szőtt hálóján keresztül elevenedik meg Móricz és szerelmeinek legendásan tragikus története.