Pénteken mutatja be a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a Pávatoll című zenés bábelőadást, hogy aztán a következő héten naponta műsorra tűzze folyamatosan. A történetet sokan ismerhetik Mindentlátó királylány címen, ám ennek a feldolgozásnak az alapját egy székely népmese adja Kriza János Álomlátó fiú című gyűjtéséből. Az alkotók is ismerősek lehetnek a dunaújvárosi közönség számára, hiszen Laki Mónika, Tarr György, valamint a rendező Balázs-Valler Kata neve már feltűnt a Momo című, ugyancsak bábprodukció kapcsán, Polgár Lilla és Vrabecz Botond pedig állandó fellépők a Bartók produkcióiban. A szintén visszatérő ikonfestő képzőművész, Balázs János Balázs felelt az igencsak sajátos képi világért. Olyannyira, hogy a bábok és a díszlet elkészítése is az ő munkáját dicséri.

A történet a bűvös erdő őrzőjének a története, aki arra ébred, hogy gonosz erők érkeztek szeretett és féltett erdejébe. Ezek alapján a rendező környezetvédelmi üzenetet is belelát az előadásba, hiszen az erdőt próbálják védeni, amit a gyerekek felé közvetíteni igyekszik.