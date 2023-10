A megjelenteket Farkas Lajos múzeumigazgató köszöntötte. Az egész délelőttöt átölelő program háziasszonyi szerepét Fafkáné Simon Ildikó megyei múzeumi koordinátor, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa vállalta magára. Mint ahogyan azt is, hogy ismerteti a jelenlévőkkel a „Jövő! Menő! Múzeum!” szlogennel éppen zajló Múzeumok Őszi Fesztiválja (MŐF) Fejér vármegyei programjainak bemutatását is előadásában, ami azt a faramuci helyzetet eredményezte, hogy az Intercisa Múzeum programjait is ő mutatta be. Prezentációjában összefoglalva jól látszott, milyen komoly munkát végeznek az intézmények ezen a területen. Természetesen a házigazda, Intercisa Múzeum is lehetőséget kapott, hogy az itt zajló munkát bemutassa. „Játszunk együtt!” címmel tartott előadásában Buza Andrea régész, igazgatóhelyettes (aki ugyan nem múzeumpedagógus, de van múzeumpedagógusi végzettsége, és aktív szerepet vállal a programok szervezésében) vállalkozott az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásainak bemutatására, hogyan igyekeznek a jövő látogatóinak különböző korosztályait megnyerni az itt bemutatott anyagok fontosságára. Ezek a programok jellemzően pályázati forrásokból valósultak meg.

Fotó: Laczkó Izabella

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum égisze alatt működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) két munkatársa, Bojcsuk Anna rendezvényszervező és Sziray Zsófia kutatási és módszertani munkatárs is részt vett a szakmai napon, utóbbi előadást is tartott „Irányadó” címmel. Sziray Zsófia a Múzeumi Iránytű sorozat ismertetését vállalta magára. A sorozat három kötetét részletesebben is bemutatta, ezekből ráadásul hozott is magával, így a szakemberek haza is vihettek egy-egy példányt. Előbb azonban a 2006 óta működő MOKK szakmai tevékenységét foglalta össze, amelyben benne van a hazai múzeumi szakemberképzés is, csakúgy, mint az Országos Múzeumi Koordinátori Hálózat (amelynek tagjai többek közt a jelenlévő Máté Imréné és Fafkáné Simon Ildikó is) összefogása is. A Múzeumi Iránytű sorozat jelenleg 32 kötetet számlál, és ingyen hozzáférhető a kollégáik számára. Az egyik az Esélyt a múzeummal címet viseli, és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel témakörét dolgozza fel. Jó gyakorlatokat és módszertani ajánlásokat fogalmaz meg a hátrányos helyzetűeknek szóló múzeumi programokkal kapcsolatban. A másik a MIKSZ – Gyakorlati útmutató az iskolai közösségi szolgálat szervezéséhez címet viseli, a harmadik pedig a Modern múzeumi interpretáció módszertana címmel jelent meg. A Fejér vármegyében is zajló múzeumpedagógiai foglakozásokon a részt vevő gyermekek számára az értelmi, érzelmi és fizikális fejlesztés egy időben valósul meg, ezt sokszínű tevékenységformák felhasználásával érik el, amelynek egyik lehetséges módszere a drámapedagógia. A módszerről szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, pontosabban az ő közreműködésükkel Hoffmanné Toldi Ildikó, a baranyai JPM (Janus Pannonius Múzeum) múzeumpedagógiai osztályvezetője, drámapedagógus, vármegyei múzeumi koordinátor. Az „Eljátszod-Megérted-Megjegyzed!” címet viselő program vélhetően emlékezetes volt a résztvevők számára, ugyanis a „Múzeumi nevelés, élményszerű ismeretátadás, személyiségfejlesztés a drámapedagógia eszközeivel” témakörben várt előadásnak váratlanul aktív szereplőivé váltak, az előadó nemcsak beszélt a módszerről, hanem lényegében hallgatóin mutatta be egy drámapedagógiai előadás felépítését, összességében közel két órában. Az előadások végeztével Buza Andrea körbevezette az érdeklődőket a Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig címet viselő állandó kiállításon.