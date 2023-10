A Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola, akkor még Állami Zeneiskola, szinte napra pontosan 70 évvel a gálaműsor előtt nyitotta meg kapuját, 1953. október 18-án indult a hangszeres képzés az akkori Sztálinvárosban.

Kész Petra és Kiss Diána jazzkettőse

Fotó: Laczkó Izabella



A zsúfolt széksorokban ülőket Dőr Gabriella, a zeneiskola igazgatója köszöntötte. Beszédében megemlékezett a kezdeti nehézségekről, az iskola feladatairól, sikereiről, a gyerekeket segítő alapítványáról, a tehetséggondozásról, állandó rendezvényiről, köszönetet mondott a korábbi igazgatóknak, Balogh Lászlónénak, Székely Istvánnak, Horváth Dénesnek, Balogh Zoltán Andrásnak és Moravecz Attilának, akik nélkül nem alakulhatott volna így az iskola hírneve. Beszédét egy Wass Albert-idézettel zárta: „Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg és méltóságos tisztán.”



Tótin István és két volt igazgató, Balogh Zoltán és Motavecz Attila

Fotó: Laczkó Izabella

A gálaműsort a Vonósnégyes (Juhász Regina, Juhász Rebeka, Izsák Gábor, Izsák Bálint) kezdte, ők Albertsberger: A-dúr vonósnégyesének II. Menüett tételét, valamint Leroy Anderson: Plink, plenk, plank című művét adták elő Subecz Kornélia (zongora) és Schneider Vilmos (bőgő) közreműködésével. A Fúvósötös (Pálinkás Eszter Ágnes, Tótin Szilvia, Balogh Bottyán, Kanderka Andrea, Ujfalusi Ivett) Farkas Ferenc: Szerenádját játszotta. Őket a Gitárzenekar követte (Beke Beáta, Balogh János, Bongyán Attila, Böhm Attila, Böhmné Garamszegi Eszter, Faragó Judit, Ilyefalvi Emese, Kiss Diána, Csány Csilla, Mizser Marcell, Tóth Bence, Szél István, Molnár Bálint, Koós Tamás, Lakatos Noémi, Homolya Tamás), akik közt volt, aki Angliából, volt, aki Németországból utazott haza a koncertre. Ők a Beat of Santa Rosa című darabot adták elő. A Klarinétegyüttes (Gida Csoboka, Komlósi Gréta, Burkovics Márton, Kanderka Andrea, Farkas Márk, Hertz Ádám, Rozs Viktória, Faragó Judit, Moravecz Attila, Balogh Zoltán András, Tótin István) az Over the Rainbow című slágert és Nino Rota: Otto e mezzo című filmzenéjét játszották el.

A zeneszerző és a versíróverseny két győztese

Fotó: Laczkó Izabella

A Harmonika zenekar (Balogh Anna Liza, Bognárné Balogh Andrea, Csicsova Ferenc, Farkas Krisztina, Hajdu Petra, Hamvai Virág, Isztli Ákos, Juhász Nikolett, Juhos Bálint, Kárpáti Eszter, Káveczki Zsófia, Kiss Péter, Kovács Nóra, Kulcsár Ádám, Mészáros Emma, Mészáros Máté, Orgovány Zoltán, Szabó Attila, Szabó Edina, Szmodics Levente, Tóth Eszter, Váczi Istvánné Gallai Zsuzsanna, Vígh Orsolya, Dálnoki Marcell, Fügedi Noémi, Kasztner Bálint Márton, Katona Bálint, Kiss Márton András, Nagy Varga Gábor, Szabó Dominik Gábor, Szloboda Balázs, Szmodics Emese Anna, Tönkő Máté, Vári Gergely Péter, Vári Hédi Emília, Vesztergom Vilmos) eléggé nagyra duzzadt erre az alkalomra, hogy Piazzolla két szerzeményét, a La Fortezza dei Grandi Perché és a Libertango című darabokat eljátssza Tágincevá Támilá (dob) és Forgács Zsombor (basszusgitár) közreműködésével. Két jazz formáció is fellépett. A Kész Petra - zongora, Kiss Diána - bőgő, dr. Beregi Zsolt - ének, Müller Tamás - dob összeállítású az Angel Eyes, míg a Kész Petra - ének, Kiss Diána - bőgő duó a Shapeshifter című művel lépett fel.

Juhos Melinda és 34 tagú harmonikazenekara

Fotó: Laczkó Izabella



Balogh Máté Erkel Ferenc-, Junior Prima- és kétszeres Artisjus-díjas zeneszerző felkérésre írta meg a Sándor Frigyes indulót, amelynek ősbemutatóján a szimfonikus zenekar tagjai sok-sok társuk kíséretével játszották el, óriási sikert aratva. A verspályázat nyertes munkáját (Koós-Balázs Eszter és László Katalin nyert) Balogh Zoltán András zenésítette meg. Ezt a kibővített szimfonikus zenekar és a Quintia zenekar közösen adta elő ismétlést követelő sikerrel.