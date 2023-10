Juliana Weinberg: Audrey Hepburn tündöklő csillaga

Hollandia, 1944. A kamasz Audrey Hepburn a második világháború borzalmai, az éhínség és az apja hiánya elől a balettbe menekül. Szenvedélyévé válik a tánc, de legyengült teste nem teszi lehetővé, hogy prímabalerina legyen. Átütő tehetségére, finom kisugárzására azonban így is felfigyelnek, és pár év alatt a legnagyobb filmsztárok sorába emelkedik, akik közül nemcsak légies alakjával, melegbarna szemével és bájos arcvonásaival tűnik ki, hanem azzal is, hogy valójában mindennél jobban vágyik a nyugalomra és a békés családi életre. Ez azonban csak rövid időszakokra adatik meg neki, hiszen a szerelemben sokáig nincs szerencséje: élete férfijai kihasználják, megcsalják, kizsigerelik, és a nagycsaládról szőtt álmai is szertefoszlanak.

Juliana Weinberg regényét olvasva végigkövethetjük egy mesés színészi pályafutás alakulását, bepillantást nyerhetünk Audrey Hepburn és Hubert de Givenchy legendás barátságába, és együtt szurkolhatunk Audreyval, hogy végül élete utolsó éveiben megtalálja a szerelmet, valamint azt a hivatást, amely fontosabb még a színészetnél is.

Az Audrey Hepburn tündöklő csillaga a plüssmajmát ölelgető kislány első traumatikus emlékétől egészen az 1988-as első utazásáig, mint a UNICEF jószolgálati nagykövete mutatja be a legendás színésznő életét. A szédületes karrierút, a hatalmas filmsikerek, mint a Római vakáció, az Álom luxuskivitelben, a My Fair Lady, a Robin és Marian mind-mind megelevenednek a könyvben, és arra is fény derül, milyen is lehetett Gregory Peckkel dolgozni vagy épp a divattervezővel, Hubert de Givenchyvel barátkozni. Ám korántsem a csillogás áll a történet középpontjában: az apahiány, a szeretetét tartózkodóan kifejező édesanya, a háborús gyerekkor, a balerina pályafutás korai vége, a vetélések, a két zátonyra futott házasság, a karrier és a gyereknevelés összeegyeztethetetlensége mind megjelenik a történetben. Audrey rajongóinak kihagyhatatlan, ám mindenkinek érdekes olvasmány, aki szeretne többet megtudni az eleganciájáról és bájáról híres színésznő életéről, mindezt kifejezetten olvasmányos stílusban. (Forrás: Moly)