A KMI termeiben három szekcióba szerveződő válogatás elsősorban Chilf Mária utóbbi években készült akvarelljeire helyezi a fókuszt, ám a kétezres évek meghatározó műciklusait is felvonultatja, s a művész korai munkáiból – akvarellek, fotogramok, installációk – is válogatva nyújt a térség közönsége számára hiánypótlónak tekinthető sokrétű és gazdag áttekintést. Az Kortárs honlapján, az ica-d.hu-n Chilf Mária alkotói módszerét így nyilatkozott: „Életünk alapfoglalatossága az a küzdelem, amit identitásunkért folytatunk: valami állandóan változásban lévőt próbálunk meghatározni. Az alkotás számomra erről a keresésről szól. Az alkotási folyamat ugyanakkor párbeszéd a világ, a művészet, valamint az én között is. Ez egy olyan dimenzió, amelyben mindhárom, még ha csak átmenetileg is, valami mássá alakulhat. Ebben látom a művészet feladatát: a transzformációban, az emberi tudatosság alakításában, tágításában. Nem a személyes élmény feldolgozása a célom, hanem az adott helyzet érdekel – amelynek mentén a személyes tapasztalataimmal, élményeimmel dolgozom (beépítem, összegyúrom, átformázom őket).”