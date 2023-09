Október 15-ig hosszabbították meg az Üdvözlettel Dunapenteléről – Az egykori mezőváros képes levelezőlapokon című időszaki kiállítás megtekinthetési idejét- adta hírül az Intercisa Múzeum. Az intézmény azt is írta felhívásában, hogy tárlatvezetéseket is szerveznek hozzá, így például szeptember 12-én 14 órakor lesz az első, de tervezik még szeptember 19-én, 26-án, október 3-án és 10-én is. A tárlatvezetésen való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, amelyet a múzeumban személyesen, illetve telefonon vagy ímélben is lehet jelezni. Mint azt a múzeum hozzátette, a tárlatvezetések legalább három fő jelentkezése esetén tartják meg, így jelentkezéskor meg kell adni valamilyen elérhetőséget, hogy programváltozás esetén értesíteni tudják az érdeklődőket.