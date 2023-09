Október 2-án, hétfőn 17 órakor „Gondoltam fenét!” (Arany János) címmel a Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban témakörben tart előadást, pontosabban egy rendhagyó irodalomórát a könyvtár vendége dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész a felnőttkönyvtárban, ami a rendezvény miatt 17 óráig tart nyitva. Október 3-án, kedden két rendezvényre is várják az érdeklődőket. Délután, 16.30-kor a gyermekkönyvtárban „Szeptember végén” címmel interaktív, játékos foglalkozásra vár Marcsi néni minden régi és új cimborát. A felnőttkönyvtárban egy könyvbemutató várja az érdeklődőket 17 órától, jelesül Szomor Sándor: A bosszú örvénye című kötetének bemutatóját tartják ekkor. Ha valakinek ismerős lenne a név, az nem a véletlen műve. A címzetes rendőr ezredes, volt dunaújvárosi nyomozó az itteni, akkor még műszaki főiskolán végezte tanulmányait, majd jött a nyomozói pálya ’86-ban a dunaújvárosi bűnügyi osztályon, Böszörményi Zoltán kapitány irányítása alatt. A kötetről a következőképpen vall: „Ez egy klasszikus bűnügyi kalandregény, ami részben fikció, illetve megtörtént események szimbiózisa, többségükben valós szereplőkkel. Közöttük vannak olyanok, akiket a bűnügyes tapasztalataim alapján formáltam meg, másokat a fantáziám szülöttének tartok.”

Október 4-én, szerdán elsősorban a kicsiknek kedveznek, ugyanis 16.30-kor a gyermekkönyvtárban papírszínházas mesedélutánt tartanak, valamint mese és játék várja az irodalomra nyitott és fogékony gyermekeket. Október 5-én, csütörtökön 14 órakor ugyancsak a gyermekek állnak a középpontban, ugyanis Beck Andrea írónő érkezik a gyerekkönyvtárba, ahol Találkozás a Titoktündérrel címmel folyik majd interaktív beszélgetés vele. Annyit előre is lehet tudni, írásainak elsődleges célja, hogy az optimista életszemléletet, magabiztosságot, hitet és bizalmat a jóban és önmagunkban, már gyermekkorban elsajátíthatóvá és fejleszthetővé tegye a meséi által. Ezzel életre szóló erőt és segítséget nyújthatunk gyermekeink és önmagunk számára is. Ugyanezen a napon beköltözik a színház is a könyvtárba 17 órától. A budapesti Madách Színház „Írók – Sorsok – Szerelmek” című sorozatában a XX. század legismertebb magyar íróinak életét és szerelmi történeteit dolgozza fel film-szín-játékok formájában. Az országos könyvtári napok keretében tartják az első vetítést a könyvtár előadótermében. Szép Ernő – Ferenc Győző: Emberszag című drámai naplója Szép Ernő azonos című önéletrajzi regénye és versei alapján készült, a főszerepben Gyabronka József látható. Az ingyenes filmvetítés a Madách Színház támogatásával, a SzínpadON című online programsorozatának könyvtári partnerprogramja keretében valósul meg.

Október 6-án, pénteken 10 órakor folytatódik a Mazsola Percek sorozata a gyerekkönyvtárban, ami lényegében egy mondókázó-daloló foglalkozás csemetéknek. Marcsi néni és Orsi néni a legkisebbeket és szüleiket várja mondókatanulásra, ölbeli játékokra és közös éneklésre. Az országos könyvtári napok keretében ingyenes beiratkozás lesz október 7-én, szombaton: 13 és 17 óra között, valamint október 8-án, a könyves vasárnapon 9 és 13 óra között. Október 7-én, szombaton 13 és 17 óra között bemutatkozik a Kockahegy Társasjáték Klub a

felnőttkönyvtár előadótermében. Ugyanebben az időintervallumban készül a könyvtár kollektívája egy kis kvízzel, játékos feladatokkal. Mindemellett Horváth Tamás interaktív könyvtári játékkal várja a felnőtteket. Állati parti és kreatív foglalkozás várja a kicsiket a könyves vasárnapon, és 10 órától Ringató foglalkozást tart Veréb Judit. Az interaktív zenés gyermekműsor október 8-án, vasárnap 11 órakor kezdődik a gyermekkönyvtárban, az előadó Polgár Lilla és Farkas Erik lesz. A kreatív foglalkozásra már jóval a koncert előtt érdemes megérkezni, hiszen 9-től már feladatok várják a gyerekeket. Ezen a napon rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben: 9 és 13 óra között nyitva lesz a könyvtár, ahol ingyenes beiratkozás is várja a látogatókat. Egész héten lesz folyóirat-árusítás, könyvbörze, könyvkereső címmel könyvtárbemutató középiskolásoknak, és látogatható a „Petőfi – ma” címmel – minden korosztály számára meghirdetett – versírópályázatra érkezett munkákból összeállított kiállítás.