J. D. Barker: A hívás

A negyedik majom és a Szíve helyén sötétség szerzőjének ez a lebilincselő új regénye. Jordan Briggs a New York-i rádiózás királynője, beszélgetős műsorát több mint ötmillióan hallgatják minden nap. Kemény munkával küzdötte be magát a legjobbak közé: nem fogja vissza magát, nincs tekintettel mások érzéseire, és kertelés nélkül kimondja, amit gondol. A sikerért azonban komoly árat fizetett. A házassága romokban hever, évek óta nem beszélt az anyjával, és ellökte magától azokat, akik közel álltak hozzá. Egyedül lányával, Charlotte-tal maradt bensőséges a viszonya.

Amikor egy magát Bernie-nek nevező férfi betelefonál a műsorába, és arra kéri, hogy játsszon vele egy játékot – taxi vagy uber? –, Jordan úgy gondolja, hogy ez kiváló lehetőség felpörgetni az adást, és életet lehelni munkába igyekvő hallgatóiba. Csakhogy a válaszát követően hét taxi felrobban a munkahelye előtt. És ez még csak a kezdet.

J. D. Barker legújabb regénye zseniális, magasfeszültségű thriller a szerző jól ismert védjegyeivel: szenzációs csavarok és váratlan megoldások teszik felejthetetlenné A hívást, ismételten bizonyítva, hogy korunk egyik legnagyobb krimiszerzője továbbra is pályafutása csúcsán van. Jonathan Dylan Barker a New York Times és a nemzetközi bestsellerek amerikai szerzője a feszültségkeltő thrillereknek a mestere, művei gyakran horror, krimi, rejtély, sci-fi és természetfeletti elemeket is tartalmaznak. Szellemíróként és könyvdoktorként kezdett dolgozni, más szerzőknek segített a publikálásban. Debütáló regénye, a Forsaken 2014-ben az elsőkönyveseknek járó Bram Stoker-díj döntőse volt. Művei számos rangos kitüntetésben részesültek. Olyannyira sikeres szerző, hogy műveit elővásárlásokon és aukciókon veszik meg a kiadók, még mielőtt megírta volna. Több regényéért is felkínálták a megfilmesítés jogát. (Forrás: Moly)