Jenny Mollen: A lájkok városa

Megan Chernoff tehetséges szövegíró, jelenleg nincs munkája. Második gyereke születése után úgy érzi, az élete megrekedt. A férje munkája miatt családostul New Yorkba költöznek, ahol Meg összeismerkedik Daphne Cole-lal, a gyönyörű, stílusos, ismert anyainfluenszerrel. Értetlenül, de örömmel fogadja Daphne érdeklődését, bókjait, figyelmét, s pillanatok alatt bekerül egy exkluzív mama-vacsoraklubba, flancos wellnessprogramokon vesz részt. Daphne megosztja vele az ismertségéből adódó előnyöket, és Meg követői is ezerszámra gyarapodnak. De vajon őszinte a kettejük közötti kötelék? Meg azon kapja magát, hogy sodródik, már nem ura a legfontosabbnak: a férjéhez és két fiához fűződő kapcsolatának. Közben feltűnnek neki a Daphne aprólékos műgonddal kialakított imázsa alatt húzódó repedések. Meg senkire sem számíthat, miközben vissza kellene találnia a valódi életéhez. De egyáltalán mit jelent az, hogy valódi?

„Jenny Mollen regényét ugyanaz a vidámság, éleslátás és őszinteség jellemzi, mint memoárjait. Fergeteges, vidám olvasmány, arra késztet, hogy letedd a telefont – és könyvet vegyél a kezedbe.” – írja kritikájában Rebecca Serle, a New York Times szerzője.

„A lájkok városa szórakoztató leleplezése annak, hogy mi történik az emberekkel, amikor túladagolják magukat a közösségi médiával. Menekülés a közösségi médiától, miközben a közösségi médiáról olvashatunk; fantasztikus ébresztő, amely segít tisztán látnunk a függőségünket. Emellett rendkívül vicces. A kapzsiság, a hazugságok és a határtalan vágy a minél több lájk iránt ártatlan embereket alakít át önmaguk rémisztő változatává. Nem tudtam letenni.” – áll Chelsea Handlernek, a New York Times bestsellerszerzőjének írásában.

„Sok pénzt megadnék azért, hogy Jenny Mollennel ücsöröghessek egy bárban, és hallgathassam a körülöttünk élő emberekkel kapcsolatos fergetegesen szórakoztató megjegyzéseit. És ígérem, ha elolvasod A lájkok városát, te is így leszel ezzel. Mollen debütáló regénye, amely részben szatirikus komédia, részben társadalmi szatíra, tökéletesen ábrázolja jelenlegi, Instagramon posztolt korunkat. Gonoszul vicces, és tele van szívecskékkel.” – így ajánlja a kötetet Grant Ginder író.

„Imádtam ezt a szórakoztató, csípős humorral és meglepően mély érzelmekkel teli könyvet. Nagyszerűen megfigyeli, hogyan hat a közösségi média mindannyiunkra: A lájkok városa kötelező olvasmány.” – írja Jesse Q Sutanto regényíró.

Jenny Mollen író, színész, celebritás. Két esszékötete jelent meg, az I Like You Just the Way I Am (2014) és a Live Fast Die Hot (2016), előbbi a New York Times bestsellere volt. A Huffington Post azt írta róla, ő az egyik legviccesebb nő a Twitteren és az Instagramon. A T magazin beválogatta a Ki az az öt személy, akit feltétlenül kövessünk? listájára. A Parents magazinban rendszeres rovata volt, írásait közölte a Cosmopolitan, a Glamour és az Elle.com. (Forrás: Bookline)