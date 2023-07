Johann Hari: Elveszett kapcsolatok

Az író Elveszett kapcsolatok című világsikerű könyvével olyan hiánypótló alkotás született, amely új és reményteli irányokat szabhat a depresszió megértésében és kezelésében egya­ránt.

A díjnyertes újságíró és szerző beutazta a világot, hogy el­térő kultúrákban, különféle társadalmakban kutathassa, mi­lyen okok rejlenek a globális szinten is egyre nagyobb mére­teket öltő depresszió és szorongás jelensége mögött. A könyvében feltárt összefüggések ismeretében ki kell jelen­tenünk: mindaz, amit eddig a depresszióról és a szorongásról mondtak nekünk, tévedés volt. A gyógyszeripar megpróbál­ja elhitetni a depressziósokkal: a baj veled van, a baj a fejed­ben van, tessék, itt a megoldás. Az Elveszett kapcsolatok ele­mi erővel irányítja a tekintetünket az igazságra: a depresszió és a szorongás életmódunkból, életvitelünkből táplálkozik, tünet csupán, amely rámutat arra, hogy valami nincs rend­ben az életünkben, és változtatnunk kell. Ne úgy tekintsünk magunkra, mint egy elromlott gépre, hanem mint egy olyan élőlényre, akinek valamilyen alapvető szükséglete – értel­mes munka, tisztelet, biztos jövőkép, támogató közösség stb. – nincs kielégítve. Az elsőre talán sokkoló felismeréseket követően Johann Hari a lehetséges megoldásokkal sem ma­rad adósunk.

Johann Hari világhírű újságíró és író már első kötetével is óriási sikereket ért el, ám az Elveszett kapcsolatokkal a nem­zetközi sikerlisták élére került. Maga is depressziós volt, és bár 17 éves kora óta kezelték, mindig is úgy érezte, hogy a tünetei kezelésére folyamatosan felírt különféle antidepres­szánsok csak ideig-óráig hoznak számára enyhülést. Ezért úgy döntött, megpróbál a probléma mélyére ásni, és meg­érteni a betegsége mögött húzódó valódi okokat. Ennek a kutatómunkának az eredményét tartja kezében az olvasó. Johann Hari hírneve mellé kétes rangot is szerzett, nem egyszer keveredett plágiumbotrányba (az Orwell-díjat ezért vonták vissza tőle), illetve többen kifogásolják, hogy műveiben meggyőződéssel hivatkozik alá nem támasztott bizonyítékokra. Ugyanakkor a kötet fülszövegében maga Elton John adta nevét az ajánlóhoz, így fogalmazva: „Ez a fantasztikus könyv megváltoztatja majd az emberek életét!” Ha az olvasó ezt is tudja a szerzőről, akkor élvezetes lesz a kalandozása az irodalmi fenegyerek kötetével, nem pedig csalódás. (Forrás: Bookline)