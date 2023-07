Danielle Steel: Szomszédok

Danielle Steel lebilincselő regényében egy természeti katasztrófa hozza közel egymáshoz a szomszédokat. Találkozásuk olyan eseményeket indít el, amelyek során titkok tárulnak fel, kapcsolatok szakadnak meg, és idegenek között kovácsolódnak új, erős kötelékek.

Meredith White egykoron Hollywood ünnepelt sztárja volt, de egy személyes tragédiát követően elzárkózott a világ elől, San Franciscó-i kastélyában rejtőzött el.

Amikor egy pusztító földrengés káoszba sodorja a várost, Meredith a házába invitálja átmenetileg hajléktalanná vált szomszédjait - és gyógyulása ezzel megkezdődik. A köztiszteletben álló, ám titokban kegyetlen orvos. A gyönyörű fiatal nő, akit dúsgazdag barátja csak játékszernek tekint. A virtuóz koncertzongorista, aki már elmúlt nyolcvanéves. Mindnyájuknak megvan a maga története és féltve őrzött titka.

Kapcsolatai mélyülésével Meredith új megvilágításban látja saját elszigeteltsége éveit. És ahogy mindannyian elkezdik újraépíteni az életüket, megértik, hogy a bajból is születhetnek jó dolgok, és hogy az életünk egy pillanat alatt a feje tetejére állhat ugyan, de a nagylelkűségből, a szeretetből és a bátorságból fakadó cselekedeteknél nem létezik hatalmasabb erő.

Az amerikai szerző leginkább romantikus regényeiről ismert. Ő a legkelendőbb élő író, és minden idők egyik legkelendőbb fikciós írója, több mint 800 millió eladott példányával. 2021-ig 190 könyvet írt, köztük több mint 140 regényt. Teljes nevén Danielle Fernandes Dominique Schüelein-Steel 1947-ben született New Yorkban. Egyke volt, édesanyja egy portugál diplomata lánya, édesapja pedig a Löwenbräu sörgyár örököse volt. Szülei elváltak, mikor Steel mindössze 8 éves volt, az akkor még kislány apja és a szolgálók mellett nevelkedett. Franciaország és Amerika között ingázva, Danielle túl korán megtapasztalta a magas társadalmi réteg drámáit, magányos gyerekkora volt. A könyvek világába menekült – emellett ötször ment férjhez. Ebben a könyvében túlnő önmagán, szakít az érzéki, vonzó hősökkel és szerelmes szálakkal, s bár e kötet is romantikusnak mondható, mély emberi gondolatokat, s bölcs tapasztalatokat oszt meg olvasóival. A főszerepbe állított idős színésznőben mintha saját magát formálta volna meg a most 75 esztendős írónő. (Forrás: Bookline)