Vajon az idén is létszámfölényben lesznek a török hódítók, vagy a vitéz magyarok és más nemzet fiait megszemélyesítők kiegyenlítik a fölényüket. Barátságosak-e, vagy csak a harci kiabálásuktól rettenünk-e meg? Lehet-e a korabeli zenéiket hallgatni? Van-e aki megőrizte a táncaikat? Kibírnánk-e a ruháikat viselve? Van-e új a Nap alatt, vagy már akkor is tudtak a mai szánk íze szerint főzni?

Ez csak néhány alapkérdés, ami a mai világ, a történelmi középkorral ismerkedő embereit foglalkoztathatja. A válaszokat mindenki személyesen lelheti meg, ha ellátogat a helyszínre. Mi már jártunk ott egy évvel ezelőtt is, ezért azt mondjuk: érdemes lesz most is oda látogatni!



Fotó: Balogh Tamás

Néhány részlet a programból:

Június 2. péntek

16:00 Megnyitó ágyútűz

16:30 Kapunyitás, megnyitó, seregszemle

Mesterségek kirakodó vására

Középkori zene: SZELINDEK zenekar – régi világzene forgatag

18:00 Sziránszki-Regős József előadása

19:30 Esti forgatag a SZELINDEK zenekarral

00:00 Kapuzárás

Június 3. szombat

8:00 Kapunyitás

Mesterségek kirakodó vására

10:00 Vásári rajtaütés – csatajelenet

11:00 Hastánc, néptánc bemutató

12:00 Ebéd – bográcsételek kóstolója a SZELINDEK zenekarral

14:00 Színpadi bemutatók:íjászokkal, török és temesvári vitézekkel

Mesemondás, Sziránszki-Regős József előadása

Harcieszköz bemutató

17:00 Csatajelenet, várostrom

18:00 „Kínáljuk meg egymást!” – borkóstoló

Ezt követően vacsora: Guinness rekorder tárcsás sütés

20:00 Szertűz

20:15 Zenés, fáklyás felvonulás

21:00 Tűzfészek – Tűzzsonglőr bemutató

21.30 Esti vigalom a SZELINDEK zenekarral

01:00 Kapuzárás