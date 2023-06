A történet úgy kezdődött, hogy Forgács Zsombor (aki egyébként dobon, derbukán és basszusgitáron is játszott az est folyamán) elkezdte bombázni a zeneiskola tanárait, hogy ne csak létrejöjjön a koncert, de a jó minőségű megszólaláshoz a megfelelő hangosítást is oldják meg valahogyan. Ebben partnerre találtak Kutasi Sándor személyében, így ezen a rendezvényen használhatták a Kultik mozi aktív hangrendszerét.

Fotó: Laczkó Izabella

A hangverseny kezdeteként egy Herbie Hancock-klasszikussal, a Cantaloupe Islandet adta elő a fúvószenekar Balog Zoltán András vezényletével, aki még be is szállt a „buliba” néhány trombitaszólóval.

Fotó: Laczkó Izabella

A legkevésbé egy harmonika-zenekar az, amit el tudunk képzelni jazzt játszani. A Juhos Melinda vezette népes formáció bebizonyította, hogy ez nagyon is lehetséges, sőt, igazi meglepetést is tudnak okozni. A Ruse Kose című balkáni népdal bár hagyományos formában kezdődött, de aztán beszállt a dob, a derbuka, a gitár, és mindjárt átváltott egy remek feldolgozásba. Az ezt követő James Bond-filmzenei téma pedig annyira jól sikerült, hogy erős késztetést éreztem, hogy csengőhang legyen belőle a telefonomra. Pazar ötlet, pazar megvalósítás.

Fotó: Laczkó Izabella

Schinogl Péter és Barna Péter zenekara (Schinogl Péter zonogra, Barna Péter klarinét, Kele András klarinét, Kiss Gergő gitár, Járai Marcell basszusgitár, Forgács Zsombor dob) egyelőre még nevet keres magának, viszont már most is remekül játssza a jazzslágereket, a Havanna Sunrise-t, a Beatles: Yesterday-ét, a Keep on Movingot, vagy a Cold Coffee Bluest.

Fotó: Laczkó Izabella



Müller Tamás ritmushangszertanár jazz-zenekara (Böszörményi Csilla gitár, Kiss Gergő gitár, Forgács Zsombor basszusgitár, Müller Tamás dob) mit is választhatott volna egy ilyen alkalomra, mint a dobosok közt etalonnak számító legenda, Billy Cobham Red Baron című klasszikusát?

Sütő Balázs fuvolatanár zenekara (Király Izabella zongora, ének, Toponáry Sára gitár, ének, Csibri Réka fuvola, vokál, Simon Tulipán Ajna fuvola, vokál) érdekes vállalást tett, az Oasis Dont look back in anger című muzsikájának átiratát énekelték-játszották el, ahogy a fentiekből is kiderül dobok és basszusgitár-kíséret nélkül, amolyan akusztikus megvalósításban.