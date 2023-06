Vasárnap évadzáró koncert, milyen élményekkel készülnek a fellépésre?

- Az idei évad még a jubileum jegyében jelt. Valójában nagyon komoly önálló hangversenyeink voltak a koncertsorozaton belül. Tavaly szeptemberben az evangélikus templomban egyházzenei koncertünk volt (orgonán közreműködött Baráth Bálint), majd 2022 novemberében a Gárdonyi iskolában örömkoncertet adtunk. Ezen a kórus korábbi karnagyai is dirigálták a kórust (Szegedi Ildikó és Horváth Péter). Nagy élmény volt számunkra, hogy több régi tag is csatlakozott az együtteshez a közös számokban. A virágvasárnapi koncertünket a református templomban adtuk - ennek keretében hosszú évek után ősbemutatót is tartott a kórus (Farkas Bence Három Mária-imádság c. művét Baráth Bálint orgonakíséretével szólaltattuk meg).

Vasárnap este hat órától milyen repertoárral várják a közönséget az MMK-ban?

- A vasárnapi koncertünk kicsit lazább lesz. Reneszánsz madrigálok és romantikus kórusművek mellett népdal-feldolgozásokat szólaltatunk meg. Az együtteshez vendégek is csatlakoznak: Ács Dominika fuvolaművész és Oláh Krisztián zongoraművész érkezik közénk - mindketten korunk ismert, rendkívül sokoldalú előadóművészei.

Tervek, remények?

- Alapvetően pihenést terveztünk, de ott lesz számunkra a murgai kórustábor. A legfontosabb, hogy szeptembertől csatlakozzon hozzánk, a Vegyeskarhoz pár új tag. Örömmel várjuk őket.