A folytatásban Beke Beáta (gitár) és az ötletgazda Németh Irma (ének) két művet adott elő, stílusosan a Zöld erdőben és Dowland: Come again, sweet love doth now invite című darabokat. A Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Kurina Laura és Kolesznyicsenko Inna két filmzenét interpretáltak, egyet a Secret Gardenből és a tangót az Egy asszony illata című filmből. Nem maradt el a siker. Őket egy fúvós kvartett (Váriné Pásztor Magdolna, a Sándor Frigyes Zeneiskola és a Violin Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Siklósi-Pók Gabriella, Tótin István és Balogh Zoltán András, a Sándor Frigyes Zeneiskola tanárai) követte. Előadásukban Geoffrey Keating: Dance Hall Suite és Strauss Pizzicato polkáját hallhatta a közönség. A siker itt sem maradt el. A hangverseny záró akkordjaként a Dunaújvárosi Vegyeskar sorakozott fel a hallgatóság előtt. Kurucz Gergely vezényletével két pazar produkciót vezettek elő, bebizonyítva, hogy a Dunaújvárosi Vegyeskar ismét a fénykorát éli: Bárdos Lajos Csillagvirág című népdalszvitje és Daróci Bárdos Tamás A pünkösdi rózsa című műve olyan pazarul szólalt meg, hogy alig akart szűnni a vastaps.