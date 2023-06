A vizsgákon a feladatokat igyekeztek életkornak megfelelően összeállítani, és ennek megfelelő témájú produkciókat választani. Az előkészítősök egy mesét adtak elő, Erdős Virág Pimpáré és Vakvarjúcskáját egy erősen lerövidített verzióban. Ez a darab verses formában íródott, így talán a kicsiknek könnyebb is volt megtanulniuk a szöveget. A következő korosztály Charles Dickens Karácsonyi énekét adták elő egy nagyon erős, szép előadásban, amit megkönnyeztek a nézők. A felső tagozatosok nemrégiben jártak Baracson, a Baracsi SZÉZSI Színjátszó Fesztiválon, ahonnan ismét elhozták a vándorkupát. Ezzel a darabbal szerepeltek a vizsgán is, illetve annak egy húsz perccel kibővített változatával. Polgár Lilla szerint azért különleges ez a játék, mert egy folyamatdrámából indult. Kitalálta azt a témát, hogy a NASA központjában vannak, és űrkutatók. Egy ebből fakadó improvizációs játékból indult a folyamat, ami minden egyes órában gazdagodott. Karaktereket, sztorit találtak ki, így egy ötvenperces előadássá dúsult a végére, „reklámokkal” elválasztva. A középiskolások Marta Guśniowska Aki című bábelőadását választották (szerkesztőségünk is ezen az előadáson járt), ebből egy – nagyon izgalmas megoldásokkal tarkított – részletet adtak elő, mivel számos hiányzó nehezítette a megvalósítást. Ezen még tovább dolgoznak, és vélhetően egy fantáziadús, emlékezetes előadás születik majd belőle.

A színművészeti tagozaton igyekeznek minél sokszínűbb palettát nyújtani a gyerekeknek, nemcsak fejlesztő foglalkozások vannak, hanem megtanulnak bábozni, improvizálnak, máskor verset tanulnak. Lényegében dramaturgként is részt vesznek a folyamatban, hiszen közösen „húzzák meg”, írják át a darabot.

A középiskolás vizsgán több olyan szereplő is volt, akik ismerősek lehetnek a színházba járók számára, hiszen a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza produkcióiba is bekerülnek a növendékek. Idén szeptemberben már a hetedik évét kezdi meg a színi tagozat, lényegében felnőtt egy generáció, sokan vannak, akik végzésük után különböző színiakadémiákat végeztek el, és már a pályán vannak, és jönnek vissza a színházba.

A vizsgák végén a diákok Puskásné Radnó Ágnestől, a Violin igazgatójától átvehették a bizonyítványaikat.