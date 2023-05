A már több mint húsz kötetet jegyző szerző már visszatérő vendég a Gyöngyössy Csaba által szerkesztett és vezetett sorozatban, így egy rövid életrajzi áttekintés után a beszélgetés központi témáját az író tavaly megjelent a Zerkó, Attila című regény adta.

A Zerkó, a történelmi fordulatokban, hatalomváltásokban bővelkedő V. században játszódik. Főhősünk, a berber törpe egy speciális testi adottságának – termetes hímtaggal áldotta/verte meg a sors - köszönhetően Hippo Regiusból indul az akkor ismert világ felfedezésére. A cinikus szemlélődő és remek megfigyelő Zerkó a mélynyomorból kapaszkodik felfele és kalandos útja során dokumentálja, minként is zakatol a végbomlás felé az egykor szebb napokat látott hegemón, a Római birodalom. Cserna-Szabó András korábbi munkáihoz híven ismét hatalmas tudáskészlettel megtámogatva meséli el kacagtató nyelvi leleménnyel históriáját, amely számos pontot könnyen rokonítható jelenük sokasodó és egyre terebélyesedő válságaival is. A kiváló gasztrotörténészként és gasztronómiai szakíróként is ismert szerző bravúrosan fűzi egymásba Zerkó groteszk és zaklatott road movie-ját, miközben rendre előkerül a fakanál. A szereplők hol rohasztással készítenek halszószt a tengerparton, és éhség idején még az elit még korábbi kedvenc tigrisre is ráfanyalodik. Cserna-Szabó vallja identitásunk egyik legfontosabb és legstabilabb pillére az ízlésünk, azaz hogy mi is kerül nap mint nap a terített asztalunkra. A civilizáció elbukik, majd más ösvényeken, újraépül – csak a pár százévnyi sötét pauza ne lenne. Az író, mint hétfőn olvasó kérdésre elmondta, most is egy ilyen bomlási ciklusban vagyunk. Hogy elején, vagy a közepén, esetleg már végstádiumhoz közel, azt mindenki döntse el maga. Ehhez kínál tanulságos és végtelenül szórakoztató fikciós és szaftos történelmi bédekkert Zerkó, Attila törpéje című regény.