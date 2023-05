Az Irodalmi kávézó legújabb vendége a Libri Kiadó szerzője és a Kőbölcső című regény írója, Stájn Emma lesz. A beszélgetésen olyan témák kapnak szerepet, mint a regény születése, annak mondanivalója, de magáról az írásról is szó lesz, sőt, az írónő az általa megélt különleges pillanatokról is mesél majd. A beszélgetés után dedikálásra és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. A június 6-án 17 órakor kezdődő eseményen a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amit a 06 (25) 440 456-os telefonszámon tehetnek meg az érdeklődők. Helyszín a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár.