Szarka Károly 1984-ben született Mosonmagyaróváron. Jelenleg szabadúszó szerkesztőként dolgozik Budapesten, tagja a József Attila Körnek, a Fiatal Írók Szövetségének és a Szépírók Társaságának. Újságíróként több napilapban, nyomtatott és online kulturális folyóiratban publikált. Első regénye Az én hibám címmel a Noran Libro Kiadó gondozásában jelent meg 2021-ben, a kötet tervéért Móricz Zsigmond-ösztöndíjat is kapott. A fiatal író gördülékeny ám vaskos, több mint háromszáz oldalas regénye, a harmincas évei elején járó Fecske történetén keresztül mutatja be a mai magyar valóságot, és benne a kallódó, „lebegő” fiatalok problémáit. „Sokkal jobb bárhol bárkivel bármit csinálni, mint sehol senkivel nem csinálni semmit, mondogatja Fecske egyik cimborája. Fecske gyakran érzi úgy, hogy nem csinál semmit, ha pedig mégis megpróbál elmenekülni a mindennapok nyomasztó egyhangúságából, legtöbbször egy kocsmában vagy egy házibuliban találja magát. Barátkozik, ismerkedik, mégis mindig magányos. Egy call centerben dolgozik, ahol óránként tíz perc szünetet lehet tartani, őt viszont álmában kinevezik szünetmenedzsernek. Amúgy is folyton álmodik, amikor pedig véletlenül ébren van, ritkán szólal meg, miközben mindenki más beszél körülötte. Folyton csörög a telefon, mindig érkezik valami üzenet, és ez ijesztő. De nyugtalanító az is, ha éppen senki nem keresi az embert. Fecske élete állandó lebegésből áll, és talán maga sem veszi észre, mikor változik a lebegés fuldoklássá, hogyan lesz a bizonytalanságból kilátástalanság, a félelemből pánik, a keresésből menekülés.” A rendezvényre szokás szerint a belépés díjtalan.