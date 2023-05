Az estek a Nagy Generáció koncertjei című rendezvénysorozat részei. Az előadók ebben a formában, párosával csak Budapesten lépnek színpadra - közölte a szervező Krokodil Rock Kft. az MTI-vel.

Július 9-én a progresszív rockzene két nagyágyúja, a Manfred Mann's Earth Band és Jon Anderson, a Yes legendás énekese ad műsort. Az 1971 óta létező Manfred Mann's Earth Bandet alapító Manfred Mann a brit rock történetének kiemelkedő szereplője. A zenész improvizatív, a dzsessz által inspirált stílusáról lett ismert, számos más előadó szerzeményéből varázsolt világslágert. Így történt ez a Blinded by the Light esetében is, amely eredetileg Bruce Springsteen egyik albumán szerepelt.

A Dél-Afrikából származó, most 82 éves zenész 1961-ben dzsesszzongoristaként érkezett az Egyesült Királyságba, ahol előbb Mike Hugg-gal társulva, majd Paul Jonesszal kiegészülve Manfred Mann név alatt játszott. Több slágerlista-vezető daluk született, köztük a Do Wah Diddy Diddy. Mann és Hugg 1969-ben alapította meg a Manfred Mann Chapter Three-t, ezt követően jött létre az Earth Band 1971-ben.

A zenekar 1983-ban egymás után három koncertet adott a Budapest Sportcsarnokban, majd 1986-ban dupla estén játszott ugyanott. Az Earth Band ugyan 2004 óta nem készített új anyagot, de rendszeresen fellép, és számos koncertfelvételt, illetve válogatáslemezt adott ki. Az együttes fellépett a paksi Gastroblues Fesztiválon is. A Manfred Mann's Earth Band jelenlegi felállása: Manfred Mann (billentyűs hangszerek, ének), Mick Rogers (gitár, ének), Steve Kinch (basszusgitár), John Lingwood (dob, ütőhangszerek), Robert Hart (ének).

A 78 éves Jon Anderson nagyrészt a Yes együttes ismert dalaival lép a budapesti közönség elé július 9-én. Zenésztársain kívül közreműködik a Paul Green Rock Academy.

Anderson több mint öt évtizedes pályafutásra tekinthet vissza, amelynek nagy része a Yes együtteshez kötődik. A progresszív rock egyik legfontosabb csapatát 1968-ban alapította meg. Ő volt az énekes-szövegíró, valamint a dalok egy részének komponistája is, társa volt mások mellett Steve Howe (gitár), Rick Wakeman (billentyűk) vagy Bill Bruford (dob).

"Alt-tenor" hangja a mai napig egyedinek számít a műfajban, erre épültek az együttes izgalmas vokáljai is. A Yes fénykora a hetvenes évekre esett, akkor születtek meg olyan nagyobb lélegzetű darabjai, mint a Perpetual Change, a Starship Trooper, a Close to the Edge, a The Gates of Delirium, vagy a Tales from Topographic Oceans. Anderson misztikumba hajló szövegeit Lev Tolsztoj, Herman Hesse, a Biblia és különböző keleti bölcsek ihlették.

1975-ben szerepelt a szintetizátor-virtuóz Vangelis Heaven and Hell című művén, ami egy több mint húsz éves együttműködés, a Jon & Vangelis kezdete volt. Legsikeresebb lemezük a Short Stories (1979) volt. Anderson szólóban tizenöt lemezt készített, a Yesszel utoljára 2008-ban lépett fel.

Október 8-án először a dzsesszrock műfaj egyik megteremtője, a Colosseum ad koncertet az Erkel Színházban, majd az afro-rock, karibi, funky zene korábbi sikercsapata, az Osibisa lép színpadra.

Az 1968-ban alakult Colosseum tavaly májusban az A38 hajón is játszott; a frontember Chris Farlowe mellett az eredeti tagok közül Dave Clempson gitárossal és Mark Clarke basszusgitárossal. (A Colosseum és Cris Farlowe többször is fellépett a paksi bluesfesztiválon, Manfred Mann csak egyszer, egy csütörtök délután, de igen emlékezetes koncertet adva.)

A Colosseum a megalakulását követő alig három évben forradalmi hatást tett a blues-, illetve rockzenére, elsők között ötvözve azt a dzsesszből ismert elemekkel, ezáltal egyfajta fúziós zenét teremtve. Ezt követően azonban váratlanul feloszlott a zenekar, és a történet csak évtizedekkel később, egy 1994-es koncert után indult újra, miután hatalmas érdeklődés fogadta újra kiadott stúdiólemezeiket. Legutóbbi stúdiólemezük tavaly jelent meg Restoration címen.

Az Osibisa legutóbb 2010-ben lépett fel Magyarországon, akkor a StarGarden fesztiválon, a Puskás Ferenc Stadion kertjében, de már sikerei csúcsán, 1979-ben is koncertezett a Kisstadionban.

Az 1969-ben alakult Osibisa legnagyobb slágere, a Sunshine Day csaknem ötven éve született, de a csapat egy másfél évtizedes kihagyást követően azóta is dolgozik. Az együttest 1969-ben Londonban alapította négy külföldön élő afrikai és három karibi zenész. Zenéjük afrikai, karibi, dzsessz, funk, rock, latin, valamint az R&B ötvözete.