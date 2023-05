Ebben az esztendőben pünkösdhétfő május 29-ére esik, így ezen a napon 15 órakor mutatják be ezt a civil műsort a Jankovich-kúria százéves pincedombján és udvarán. A kezdeményezés a keresztény ünnepek megújítását célozza. A Rácalmási Passió és Betlehemes Közösség előadását ebben az évben is Szabó Sipos Barnabás Jászai Mari-díjas színművész rendezi, ebben munkatársa Gulácsi Zoltán és Gulácsi Anita lesz. Az esemény támogatója a város önkormányzata, a Vállalkozók Rácalmásért Egyesület, illetve a Szellemi Ember (SZEM) Baráti Kör Egyesület. A passió társulata új amatőr szereplőket is keres. Ennek megfelelően nem várnak színi előképzettséget, inkább csak eltökéltséget az ügy iránt. A jelentkezéseket Gulácsi Zoltán várja a 20 9593363-as telefonszámon.