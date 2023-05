A műsor is impozánsnak tűnik, Johann Sebastian Bach négy szerzeménye is felkerült a listára – köztük egy ritkán játszott nehézségű is –, továbbá J. L. Krebs: Fantasia sopra, Georg Böhm: Vater unser im Himmelreich, Felix Mendelssohn-Bartholdy: d-moll orgonaszonátája és Johann Sebastian Bach-Alexandre Guilmant: Sinfoniája a 29-es kantátából is szerepel a megszólaltatandó művek között.