Május 27-én, Dunaujvárosban a Kaptár Music Pub-ban, élőben is hallhatják a zenekar nemrégiben megjelent dalát. Továbbá felcsendülnek az első lemez dalai, valamint a hamarosan megjelenő kislemez tartalma is. Rajtuk kívül a dunaújvárosi rapélet illusztris társasága is színpadra lép!