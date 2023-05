Törökné Antal Máriának, a klub vezetőjének alapötlete a Cimbora-születésnap megünneplésével kapcsolatban az volt, hogy a huszadik évforduló eseményei teljenek egy másik jelentős eseménnyel összhangban, nevezetesen, hogy ebben az évben van Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója is. Így ebben a szellemben szerveződtek a jubileumi év eseményei, amelyeknek csúcspontja volt a hétvégén a színház kamaratermében. Marcsi néni – ahogy a gyerekek szólítják a gyerekkönyvtárost – így számolt be olvasóinknak az eseményről:

– Csodálatosan sikerült a születésnapi rendezvényünk. Jó érzés volt ennyi boldog gyereket látni magam körül. Nemcsak aktív cimborák ők, hanem a régiek közül is sokan visszajárnak. A vendégek között volt több olyan pedagógus is, akik az évek során lelkesen támogatták kezdeményezésünket, ők is velünk ünnepeltek. De nagy öröm számomra, hogy a Cimbora Alapítvány titkára Mayer Andrea, a balatonalmádi klub megálmodója Molnárné Perus Zsuzsanna is velünk volt, és együtt érkeztek a cimboraszellemiség kitalálója, és a mozgalom támogatója Érdi Szabó Mártával is.

Fotó: Laczkó Izabella

– A születésnapi rendezvényünk nosztalgiázással kezdődött, az archívum képkockáit nagyon jó volt visszanézni, engem személyesen is nagyon meghatottak a húsz évvel ezelőtti felvételeket, és azokat az egykori kis cimborákat is, akik egykor esküt tettek, most pedig visszalátogattak velünk ünnepelni. Hagyományosan az ünnep tiszteletére mindenki készült valamivel a jeles eseményre, olyasmivel, amit a legjobban tud, amiben tehetséges, vagy amire a legbüszkébb. Így rengeteg csodálatos produkciót láthattunk. Fellépett Keszthelyiné Greschner Ágnes és Rózsa Márta duója, Csapó Ábel és Beka Bea, továbbá láthattunk sok aktív cimborát is, akiktől hallhattunk gyönyörű zongorajátékot, több szép szavalatot, harmonika-, fuvolamuzsikát és fellépett egy cselló duó is. A szülinapi gálán minden résztvevőt emléklappal és aranyéremmel jutalmaztunk az ítészekkel egyetértésben. Természetesen, mint minden rendes szülinapon, itt is volt étel-ital, sütemény és torta is. Két nagyon szép cimboratortát is kaptunk a Jakó Cukrászda és a Dina világa Marcipánia felajánlásából, a vendégeinket pedig szép virágokkal köszönthettük a Carissa virágbolt jóvoltából – foglalta össze Marcsi néni.