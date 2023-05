A Petőfi ma versíró pályázat eredményei: Gyermek kategóriában 1. Lucz Kata: Föltámadott egy rapper, 2. Matthiasich Vince: Bringán ülök, 3. Bálin Annamária: Jövés menés, a különdíjat Török Júlia: Alma, alma, alma, almamoly című alkotása kapta. Felnőtt kategóriában 1. Pálfi Tibor: Újvárosi kesergő, 2. László Katalin: Füstbe ment jel, 3. Keve Mártonné: Városunk régi temetője, a különdíjat a Szabó Magda iskola pedagógusa, Dominekné Dorkota Dóra kapta a Mennyi minden bánt engemet című verséért. Utóbbi sok diákját is benevezte a versenyre. Az est hátralévő időben Petőfi dalai címmel tartott zenés előadást Ferge Béla zenepedagógus, amelyen közreműködött Farkas Judit (ének), Nagy Salamon (brácsa), Raffai Péter (zongora). Az előadás elején a zenészek bevonták a nézőket is, ütőhangszereket adtak az önként jelentkezők kezébe, a közönséget pedig közös éneklésre buzdították. Szó esett Petőfi gyermekkoráról, arról, hogyan került kapcsolatba bizonyos dallamokkal és a muzsikával. Zenei nagyjaink, Kodály és Bartók is megjelentek a műsorban, hiszen e két zenei óriásunk munkássága szervesen kapcsolódik a témához. Ők ketten azt szerették volna ugyanis megvalósítani a zenében, amit korábban Petőfi és Arany kezdett el a költészetben. Megszólaltak népies helyzetdalok is, amelyekből Petőfi többet is írt a nemzeti öntudatra ébredés időszakában, ilyen például a Befordultam a konyhára című nagyon ismert dal. Nem maradt ki a műsorból ez utóbbi alkotás sem, mint ahogy a megzenésített Petőfi-versek mellett az úgynevezett népdallá vált költemények sem. Az előadás során nemcsak a költő zeneisége, kedvenc hangszerei kaptak főszerepet, hanem a természethez, állatvilághoz való kötődése is. Kuriózumként Arany János dallamai is megszólaltak, mégpedig azok, amelyeket Petőfi verseire írt.