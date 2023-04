A könyvbemutató ismét sokak érdeklődését felkeltette, a baracsi faluház színháztermében zajló találkozón ugyanis számos ismert arc mellett újdonsült olvasók is megjelentek. A jelenlévőket a már megszokott módon most is egy könnyed hangvételű beszélgetés során kalauzolta el a mű világába a szerző, valamint lektora, Újvári Csilla magyartanár. A nagyjából egyórás társalgás során pedig az író frissen elkészült regényéről, érdekes kulisszatitkokról és jövőbeli terveiről is mesélt a közönségnek.

Dr. Horváth Zsolt, vagy művésznevén Orak Milsen korábban A tanyától a Dunáig című novelláskötetének bemutatóján már kifejezte szeretetét a műfaj iránt, legutóbb azonban egy teljesen más stílusban próbálta ki magát, és regényt alkotott. Nem is akármilyet, ugyanis a Gondolat Légitársaság címmel ellátott könyvében a sci-fi, krimi, romantika és lélekábrázolás elemei is megtalálhatók. Az író-olvasó találkozón a szerző megjegyezte, eredetileg a történet egy 40 oldalas kisregénynek indult, ami végül egy 226 oldalas alkotássá nőtte ki magát.

Ha gondolkozni kell rajta, akkor nem megy az írás – mesélte a regény szerzője, miközben felvázolta a mű keletkezésének hátterét. A regény alapmotívuma – csakúgy, mint számos novellája esetében – kerékpározás közben ugrott be az írónak, papírra, pontosabban képernyőre pedig az esti órákban veti gondolatait. Nem tart ez sokáig, hiszen Zsolt hihetetlen gyorsasággal írja meg történeteit, nem csoda tehát, hogy már most számos további szerzeménye van készülőben.

A találkozón magából a regényből is kapott ízelítőt a közönség. A mű két főszereplője egy, a saját lelkével örök harcban álló veterán katona, és egy elszánt oknyomozó riporterhölgy, aki két másik szereplővel összefogva együtt szállnak harcba gonosz ellen.

Az író elmondta, nem árul zsákbamacskát, a sztori végén a jó legyőzi a rosszat. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte, egy pozitív kimenetelű történettel szeretett volna megnyugvást hozni olvasóinak, hiszen a való életet mostanában számos elkeserítő esemény cifrázza. Legfőbb célja a regénnyel a szórakoztatás, és mi sem szórakoztatóbb, mint egy izgalmas és bonyolult cselekményű történet pozitív lezárása.

Mielőtt záporozhattak volna az olvasói kérdések, Zsolt még kitért terveire, és fontos bejelentést is tett. Elmondta, hogy a mostani regényében már megágyazott következő művének, ami már el is készült. Emellett dolgozik első olyan alkotásán, amely egy színdarab alapját képezi. Ezen a ponton az író azt is elhintette, egy baracsi felnőtt színjátszó kör létrehozása is tervben van. Továbbá egy, a fiatalabb közönséget célzó projektbe is belekezdett: Facebook-oldalán ugyanis minden pénteken úgynevezett telonovellákat oszt meg, amelyek könnyed hangvételű, szórakoztató „egyperces” írások.

A könyvbemutató végén még egy meglepetés várta a megjelenteket. Két, megjelölt széken helyet foglaló vendég ugyanis ajándékként kapta meg a Gondolat Légitársaságot.