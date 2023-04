A határon túlról érkeznek

Csadi Zoltán elmondta, a Színházi Olimpia világeseményét már 10. alkalommal rendezik meg, amikor is a világ minden tájáról, Indiából, az USA-ból, Görögországból, illetve Európa számos országából érkeznek Magyarországra színi társulatok a Nemzeti Színház főszervezésében. A Bartók arra kapott lehetőséget, hogy részt vegyen ebben a különleges programban. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata már nem ismeretlen a dunaújvárosi színházjárók számára, a Szerelem című produkcióban egy együttműködés keretén belül már megismerhették a munkájukat. Egy méltán nagy szakmai és közönségsikerrel futó előadást hívtak meg tőlük. Csehov Három nővér című előadását Sebestyén Aba, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművésze, rendezője és egyben a marosvásárhelyi Yorick Stúdió vezetője állította színpadra Szabadkán. Ezzel az előadással több fesztiválon szerepeltek már, és több díjat is kaptak erre a produkcióra. Évadzárásként is értelmezhetően június 16-án este láthatja a közönség, s ismerős arcokat is felfedezhetnek. Az indiai Chorus Repertory Theatre vendégjátéka, a Macbeth sajnálatos módon elmarad egy árvíz miatt, de június elején a Nemzeti Színházban látható lesz manipuri nyelven az előadás.

A nehézségek ellenére ismét megtartják A művészeti igazgató elmondta, a nehézségek ellenére sikerült idén is megszervezni a második Mikro Fesztivált, ahol az ország legnagyszerűbb színházi műhelyeiből látnak vendégül 12 felnőtt és három diák-, illetve gyermekelőadást, utóbbiak a MárkusZínház produkciói közül. Egy héten át a Bartók lesz a színházi világ központja, fellegvára – fogalmazott. Már megtalálhatóak városszerte a fesztivál műsorfüzetei, plakátjai. Néhányat ki is emelt a vendégül látandó előadások közül: a Katona József Színház, a FÜGE és az Orlay Produkció együttműködésében jött létre az Egy őrült naplója című, már régóta műsoron lévő, nagyformátumú, különleges előadás Keresztes Tamás egyszemélyes előadásában. Vagy a Nemzeti Színházból érkező önálló est Fedák Sári életének pillanataiból Szűcs Nelli előadásában. Olyan különleges bábszínházi, egész pontosan marionett előadás is érkezik, mint a Johannes Doktor Faust, de itt lesz ismét Hegedűs D. Géza, aki Márai Sándor Hallgatni akartam című, kéziratban megmaradt írásából készített előadással érkezik. Megemlítette még a Centrál Színház Shirley Valentine-előadását Balsai Mónika főszereplésével, a Kőszegi Várszínház Szénakutyák című előadását, ami Weöres Sándor macskájának szemszögéből mutatja be az író életét. Kuriózumként aposztrofálta Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia 2.0 című előadást, amelyet a magyar színháztörténet élő legendája, Csernus Mariann szerkesztett, rendezett és egyben ő az előadója is. Ez az előadás azért is különleges, mert az előzetes információk szerint ezzel a produkcióval zárja le színészi pályafutását is. Csadi Zoltán kiemelte, hogy a tavalyi fesztiválnál is, most is törekedtek rá, hogy az egyediséget, a sajátos nézőpont, a különleges színházi formákat bemutató előadásokat, egyszemélyes és kevés szereplővel megvalósuló produkciókat Bartók szellemiségéből, a Mikrokozmoszból inspirálódva a mikro előadásokat hozzák a Bartók színpadára. Ezt a krédót, ezt a küldetést szerették volna az idei évben is követni. A nézők minél több jegyet vásárolnak, annál nagyobb kedvezményre lesznek jogosultak. Bérletet nem hirdettek, de aki 4 külön előadásra vált jegyet, az 10, aki nyolcra, az 20, aki az összesre, annak 30 százalék kedvezmény jár.

Már nimbusza is kezd lenni Őze Áron elmondta,hogy a tavalyi sikeren felbuzdulva ugyan stúdiószínházi fesztivált hirdettek, de a nagyszínpadot is többször használják majd, illetve a tavaly már egyszer alkalmazott megoldást idén is előveszik, a nagyszínpadon rendezik be a stúdiószínpadot és annak nézőterét is. Az előadások zöme azonban továbbra is a Böröcz György kamarateremben zajlik majd. Mint mondta, öröm megrendezni egy ilyen fesztivált, mert „egy picit visszaigazol minket, hogy jó úton járunk”. Tavaly is azt éreztük, és reményeink szerint a színházszerető közönség is azt fogja érezni, hogy ezen nyolc nap alatt a magyar színház színe-java megfordul, örömmel jön ide, és a színházi kultúra, a színházi élet egy kicsit Dunaújvárosra összpontosít, ránk figyel az egész színházi szakma. Egy picit talán már a nimbusza is elkezdett felépülni ekörül. Érezzük a szeretetet, a szakmai bizalmat.

A fesztivál Trokán Nóra fotókiállításának megnyitójával indul 2023. június 4-én 17 órakor a színház aulájában.

A teljes program a következő: