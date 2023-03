Ősszel, a magyar dráma napján mutatták be a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közös produkciójaként Barta Lajos Szerelem című vígjátékát Czajlik József, a kassai Thália Színház igazgatójának rendezésében. A rendkívül mély emberi sorsokat bemutató előadás azóta már elindult hódító útjára, kilépett a Bartók falai közül, és országszerte szívesen fogadják.

Legutóbb éppen a színházi világnapon vendégszerepelt a Klebelsberg Kultúrkúriában, a II. kerületi, budai hegyek által körülölelt festői környezetben fekvő színházban, ismételten nagy sikerrel. A színházi világnap üzenetét, Samiha Ayoub egyiptomi színésznő gondolatait Őze Áron, a Bartók igazgatója, a darab egyik főszereplője olvasta fel az előadás előtt.

Barta Lajos örök-fiatal műve, a Szerelem, „mely csupa láng és zivatar”, pénteken a Zenthe Ferenc Színházban vendégeskedik Salgótarjánban. A két teátrumot szoros kapcsolat fűzi egymáshoz, több koprodukció is született már együttműködésükből, előadásaik is rendszeresen látogatnak el egymás színházába. Májusban külföldre, Nagyváradra utazik a társulat. A debreceni Csokonai Színház a 10. Színházi Olimpia keretében nagyszabású színházi szemlét szervez a nyáron, erre is meghívást kapott az előadás. Előtte azonban még helyben is van lehetőség átélni ezt a kivételes színházi élményt, hiszen április 12-én újra láthatja a hazai közönség a Bartók nagyszínpadán.