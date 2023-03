Túlélés és boldogság egy önimádó mellett

Wendy T. Behary: Hogyan kezeld a narcisztikust?

Mindnyájan ismerünk túlzottan arrogáns embereket, akik rendkívüli empátiahiányt mutatnak, akik kihasználnak, verbálisan terrorizálnak másokat, vagy épp mágikus gondolkodás jellemző rájuk. Ezek a vonások mind a narcisztikus személyiségzavar jelei. Amikor közvetlenül találkozunk velük, nehéz megértenünk azt, ahogyan ők a világot szemlélik.

De hogyan kezelhetjük a nar­cisztikusokat az életünkben? Hogyan állhatunk ki önmagunkért anélkül, hogy össz­tüzet zúdítanánk magunkra? Hiszen narcisztikusokkal mindenhol találkozhatunk: a lakókörnyezetünkben, a munkahelyünkön – és bizony szeretteink között is. Így az, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket, nem igazán használható megoldás. Ezek az emberek frusztrálóak, sőt megfélemlítőek lehetnek, mégis kénytelenek vagyunk megtalálni velük a hatékony kommunikáció módját.

A Hogyan kezeld a narcisztikust – a kötet alcíme: Túlélés és boldogság egy önimádó mellett – megmutatja, miként léphetünk túl ennek a személyiségtípusnak a védekező stratégiáin együttérző, empatikus kommunikációval. Megtudhatjuk belőle, hogyan látják a narcisztikusok a világot, hogyan kell eligazodni a megküzdési stratégiáik útvesztőiben, és hogy valójában milyen szomorú és gyakran magányos sors az övék. Megtanulhatjuk, hogyan lássuk előre és kerüljük el az érzékeny pontokat, s ezáltal azt is, hogyan hallassuk hangunkat anélkül, hogy agressziót váltanánk ki. A könyv segít felismerni, hogyan szerezzünk érvényt a szükségleteinknek, miközben elkerüljük a felesleges hatalmi harcokat és értelmetlen vitákat egy olyan emberrel, aki univerzuma középpontjába önmagát helyezi. Külön fejezet foglalkozik a narcisztikus nőkkel, az agresszív és bántalmazó narcisztikusokkal, a biztonsági stratégiákkal, valamint a narcizmus és a szexfüggőség kapcsolatával.Wendy T. Behary, a New Jersey-i Kognitív Terápiás Központ alapítója és orvosigazgatója, valamint a New York-i Sématerápiás Intézet társigazgatója. Magánpraxisában a narcisztikus személyiségzavarokra és a párkapcsolati konfliktusokra specializálódott.

