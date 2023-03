– A Tokaj-Hegyalja Egyetem pályázatának kiírására Lorántffy Zsuzsanna szellemében kellett írni jeles női személyekről, építők, építtetők kategóriában. Műfajában az esszét választottam. Munkámat a zsűri harmadik hellyel értékelte.

– Mezőfalvi gyermekként a községben végezte az általános iskoláit. Amikor az ember egy költőnek, írónak készülővel beszélget, teljesen más sztereotípiákra gondol, mint amit ismer. Honnan volt a motiváció az irodalomhoz?

– Már általános iskolában nagyon megkedveltem a verseket. Ehhez adott volt a környezet is, mivel édesapámnak rengeteg irodalmi és történelmi témájú könyve van itthon.

– Mondhatjuk úgy is, hogy a maci helyett a könyveket vette le a polcról évekkel ezelőtt is?

– Volt azért maci is – szólt közbe Réka apukája, majd folytatva a beszélgetést azt is megtudtuk, hogy Rékát igazán remek alapokkal vértezte fel a helyi általános iskolai oktatás. Ebben az életszakaszban Nagy Margit magyartanár és fél évig Lakos Angéla magyartanár és tehetséggondozó mentorálta. Az általános befejezése után a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumba vezetett az út, ahol bár sima gimnáziumi osztályba került, de emelt német nyelvi oktatással tanult. Innen merre tovább? – kérdeztük.

– A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar alapszakára jelentkeztem. Első indíttatásban irodalomtörténész szeretnék lenni, de közben elkezdett érdekelni maga a nyelvészet is, mert olyan jó tanáraim vannak, hogy nagyon megszerettem a logikát, a mondattant is. Ebben a félévben pont ezek vannak és eszméletlenül tetszik! – teszi hozzá az ifjú tehetséges hölgy.

– Most elérte a pályázaton ezt a szép eredményt. Mennyire kihívás ennyire fiatalon ilyen neves versenyen elindulni, ahol felnőttekkel, illetve régebb óta dolgozó írókkal kellett versenyezni?

– Lazán vettem a feladatot, mert úgy álltam neki, hogy nem muszáj eredményt elérnem. A lényeg, hogy megírjam, és jól érezzem magam.

– Amikor késztetést érez az írásra, az csak úgy jön belülről?

– Igen. Ezt nem lehet erőltetni. Akár buszozás közben is eszembe jutnak mondatok, amit azután összerakok az alatt a három óra alatt, amíg Pécsre érek. Nem lehet szabályozni, ez amolyan univerzális dolog. Nagy öröm számomra, hogy bekerültem egy ifjúsági folyóiratba (Liquid), ahol március elsejétől dolgozom. Korosztályomhoz tartozó két budapesti fiatal, Pál Szabolcs és Boruta Boglárka alapította. Ők kezdték felkutatni az irodalmi tehetségeket, hogy fellendítsék az irodalom utáni érdeklődést. Bár Budapestről indult ki a kezdeményezés, de igazából országos területet fed majd le. Részükről hívtak embereket. Például van, aki Erdélyben él. A kezdetekben közösségi oldalakon jelenik meg. Később nyomtatott formában is havonta kétszer, ha lesz rá keret.

– Mit jelent, hogy munkatársa lett a lapnak?

– Írásaim bekerülnek, illetve én vagyok az, aki kiválogatja, kik kerüljenek be a következő lapszámba a témaköröknek megfelelően. Természetesen mindenki adhat bele ötleteket. A másik feladat, hogy levegyem a főszerkesztő válláról ezt a fajta terhet.

– Gondolkozik önálló mű kiadásán?

– Igen, nagyon szeretnék kötetet kiadni. Még pontosan nincs meg, milyen tematikus fejezetek lennének benne, de valószínűleg hasonló témájú verseket tudnék belerakni. Tehát inkább verseskötet lenne. Novellából még kevés van.

– Publikált már korábban?

– A poet.hu oldalon megjelentek régebben verseim.

– A jövő tervei?

– Elsősorban az egyetem befejezése a cél. A mesterszak elvégzésének helyszínét még nem tudom, lehet, hogy ez is Pécsen lesz. Nem kizárt, hogy másmilyen szakot is hallgatok. Tervezem a klasszika-filológia minort felvenni majd. Igazából a klasszikus irodalomból az ógörög, latin a tárgyterület.

– Ez volt Kaltenecker Réka komoly oldala. Mi az, ami a tanuláson, a szakmán kívül a kedvenc időtöltése?

– Kellemes kikapcsolódást jelent zenét hallgatva egy séta Pécs utcáin. Az egyetemi életben pedig összejárunk akár más szakokról is. Rendezvények, kiállítások adnak remek lehetőséget a kulturális élet beszippantására a társadalmi kapcsolatok ápolására. Mellette a természetjárás és a társasági bulik sem maradhatnak el – mondta Réka.