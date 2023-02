dunaújváros A 10. Színházi Olimpia nemzetközi rendezvénysorozatának idén Magyarország a házigazdája. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza is csatlakozott, és két produkciót lát vendégül. Május 6-án az indiai The Chorus Repertory Theatre mutatkozik be itt egy Macbeth-előadással, június 16-án pedig Csehov Három nővér című darabjával lép fel a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Az energia­krízis kényszerszünete után a Bartók márciustól ismét kitárja kapuit, február 7-én már megnyitják pénztárukat. Az online jegyvásárlás is elérhető már néhány előadásra.