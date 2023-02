Ahogy korábban már Kállai Félix kollégám tollából olvashatták, Wass Albert munkásságát sokáig titkolták Magyarországon, de a rendszerváltás után sem lettek ismertek a művei a nagyközönség előtt. Hegedűs Gergely András ötlete volt, hogy Wass Albert műveiből felolvasónapot tartsanak országosan és világszerte több helyszínen, ezzel népszerűsítve a költőt.

2004. február 21-én este 6 órakor 13 helyszínen kezdődött el a felolvasás. A több ezer olvasót mozgósító akció felejthetetlen élmény volt a résztvevők számára. 2010-től már nem kellett Wass Albertet külön kiemelni, ismertté vált, és ezért a szépirodalmi ünnepeken más nagy írók, költők művei is elhangzottak.

A felolvasások azóta is zajlanak, minden évben 55-60 helyszín csatlakozik általában február utolsó hétvégéjének programjához. Az éveken át tartó kitartó felolvasások elérték a megfogalmazott célt, egyre több diákhoz és felnőtthöz jutnak el Wass Albert értékközvetítő gondolatai. Így volt ez idén is, hiszen az elmúlt szombaton nyolcadik alkalommal rendezték meg a református templomban az immáron irodalmi ünneppé avanzsált felolvasónapot.

Az ünnepélyes megnyitón Czeglédi Péter Pál református tiszteletes köszöntötte a megjelenteket. A lelkész Wass Albert kapcsán arról beszélt, hogy a költő református főgondnokként is szolgált. Így nemcsak magyar, hanem keresztény is volt egyszerre, amely nem csak hangzatos panel volt a költő számára, mert gyülekezeti közösségében is aktívan megélte és gyakorolta hitét. Ennek kapcsán a tiszteletes azt a tanulságot hangsúlyozta, miszerint bele kell vinnünk vallásunkat a közéletbe.