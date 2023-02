Neked dolgozzanak a gondolataid, s ne ellened

Trajtler István: Fókusz – Gyakorlati útmutató a gondolattal való teremtéshez

Vajon miért nem érted el eddig a céljaid?

Úgy érzed, semmire nincs elég időd. Úgy érzed, százfelé szakadsz, szétesel és stresszes vagy.

Úgy érzed, lassan haladsz a céljaid felé, és emiatt persze frusztrált vagy.

Úgy érzed, nincs önbizalmad...

Sokszor hiába tűzöl ki egy célt, hiába hiszed el, hogy meg tudod csinálni, mégsem jutsz el oda, hogy el is érd... Igazából mi hiányzik a sikerhez?

Valahol te is tudod már, hogy amiben élsz, te teremted önmagadnak... Mégis, miért olyan nehéz akkor egyszerűen kigondolni és megtenni valamit? Talán még csalódsz is magadban emiatt időnként. Pedig te csak szeretnél lendületbe jönni és hatékonyabb lenni... Felednéd a múlt kudarcait, és szeretnél hinni a jövőben és önmagadban. Eldobnád a félelmeidet is. Szeretnél sikereket elérni (vagy legalább azt az egy dolgot), és végre elégedettséget érezni. Mi az az egyetlen tényező az életedben, ami ezeket a dolgokat folyamatosan befolyásolja és végül meghatározza?

Az akaraterő? A kitartás? A motiváció?

Nem.

Ezek mind nem működnek, ha egy bizonyos dolgot nem csinálsz jól. Nem a gondolat a lényeg. Az a lényeg, hogy hogyan tudod a gondolataidat irányítani. Hacsak nem vagy egy haladó spirituális guru, megszámlálhatatlan random gondolatod van minden nap, minden órában, minden percben, amik mintha maguktól jönnének-mennének.

Vannak közöttük jó gondolatok, rosszak, meglepőek, állandóan visszatérők... ...és ugyan próbálod naponta többször is elhitetni magaddal, hogy sikeres vagy, megérdemled a bőséget, vagy rengeteg szeretet áramlik feléd, azok a fránya gondolatok folyton ellenkeznek. Gyakorlatilag képtelenség mindig azt gondolni, ami abban a pillanatban logikus vagy kívánatos lenne. (Ha eddig erre törekedtél, és nem jött össze, érezd magad felmentve.) Mit lehet akkor tenni? Nagyon egyszerű: el tudod érni, hogy „áthangold” a gondolataidat, hogy végre neked dolgozzanak, és ne ellened. Hogyan?

A megfelelő eszközzel.

(Forrás: Fókusz könyvek)