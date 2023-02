Átmenetileg nem látogathatók a József Attila Könyvtár felnőttkönyvtárának szabadpolcos terei. Az irodai szolgáltatások korlátozottan elérhetőek, megrendelésre (fénymásolás, nyomtatás) értesítés után vehetők át. Továbbra is működik a JAKD-Pakk Pont, ahol az előre leadott igények alapján (+36 25/423952; [email protected]) térítésmentesen összekészítik a kölcsönözni kívánt könyveket, amik nyitvatartási időben (hétfő, szerda, péntek 9–13; kedd, csütörtök 13–17) átvehetők. Lehetőség van könyvek, újságok, filmek válogatására, kölcsönzésére is. Továbbra is látogatható a gyermekkönyvtár.