Andrew H. Murray: Védett terület

Az ország széthullóban, a törvényes rend lassanként felbomlik. Egy fiatalember utazik északra. Ben festő, aki a zsúfolt, feszültségekkel teli városban élt. Hat hónapja menyasszonya, Cara egy távoli szigetre, a Szikla Szentélyre költözött, amely a milliomos filantróp, Sir John Pemberley tulajdona. Most úgy döntött, felbontja az eljegyzést Bennel, és örökre ott marad. Ben elhatározza, odautazik, hogy visszaszerezze Carát. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell tennie.Cara vajon miért dobta el a régi életét? A Szikla Szentély valóban egy Új Édenkert, ahogyan Sir John állítja – vagy valami egészen pokoli hely?„Erős képzelettel megírt, kiugró alkotás. A Védett terület beszippant, és egészen az utolsó oldalig nem ereszt – az utolsó felismerésen pedig késő éjjelig gondolkoztam, miután befejeztem a könyvet. Andrew Hunter Murray figyelemre méltó pálya előtt áll.” – ajánlja a könyvet Anthony Horowitz.„Döbbenetes erejű, nyugtalanító, egészen eredeti. Andrew Hunter Murray klasszis mesemondó.” – írja kritikájában Tim Harford.Andrew Hunter Murray Londonban él, a tévének is ír, és van egy sikeres podcastje. (No Such Thing As A Fish) The Last Day című első regénye Sunday Times bestsellere lett, és számos országban megjelent.

(Forrás: Bookline) DH